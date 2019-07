Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 4 'chân dài' đang bán dâm tại nhà 'má mì'

Phát hiện N.T.H. (14 tuổi, trú xã Bắc Sơn) ở nhà một mình,. Bố nạn nhân về tới nhà phát hiện vụ việc đã hô hoán cùng người dân vây bắt nghi phạm. Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) đang làm rõ vụ việc.

Ghen tuông khi phát hiện bạn của vợ cũ đến ki-ốt của chị này tại chợ thị trấn Trạm Tấu chơi,. Công an thị trấn Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) đã bắt giữ được Khanh khi hắn đang lẩn trốn xung quanh khu vực chợ.

Được cho là do mâu thuẫn, bà Nguyễn Nữ Mạnh Hiền (38 tuổi, trú xã Ea B’hốk) bị chồng cũ nổ súng bắn một nhát từ sau gáy xuyên ra phía trước.. Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) thu giữ tại hiện trường khẩu súng AK và 20 viên đạn.

Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM vừa hoàn tất giám định bổ sung về đoạn camera trong vụ án Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) bị cáo buộc Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và cho biết. Nguyên nhân được cơ quan giám định cho là "do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera".

Công an huyện Bến Lức (Long An) đã bắt khẩn cấp Bùi Thanh Tú (SN 1999, ngụ TP HCM) và Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, ngụ Đồng Tháp) tại quận Bình Tân (TP HCM) về hành vi Giết người.nhưng rất may, nạn nhân thoát chết trong gang tấc.