Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 5 cô gái 'mây mưa' với khách trong tiệm massage

Kiểm tra 2 cơ sở massage tại phường Nghĩa Thành và phường Nghĩa Tân,. Các nhân viên khai nhận, mỗi lần khách đến massage nếu có nhu cầu mua dâm thì thỏa thuận giá 500.000-700.000 đồng cho một lần quan hệ.Được cho có biểu hiện khác thường,của một khách sạn trên địa bàn phường Phước Mỹ. Cơ quan chức năng quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã đến hiện trường giải cứu thành công, đưa người này vào bệnh viện cấp cứu.Giải quyết mâu thuẫn giúp bạn, Dương Văn Liền (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Song Vinh (18 tuổi, quê Tiền Giang), Võ Trọng Nhân (22 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ) đã. Cả 3 đối tượng đã tới công an huyện Châu Thành (Long An) đầu thú sau 2 tháng gây án.Sau gần nửa tháng lái xe máy rời nhà rồi "mất tích",. Nạn nhân được xác định bị đâm nhiều nhát và chiếc xe máy đã "không cánh mà bay". Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án.Liên quan vụ, CSGT Công an Hà Nội xác định, tài xế lái này đã vi phạm nồng độ cồn 0,071 miligam/lít khí thở và sẽ bị phạt hành chính từ 2-3 triệu đồng. Theo nguồn tin, chiếc xe biển xanh kể trên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).Bị N.T.H (SN 2001) tố đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục nữ sinh này nhiều lần tại Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương,. Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã mời các bên liên quan tới xác mình làm rõ vụ việc trên.Do mâu thuẫn chuyện tình cảm,. Công an tỉnh Thanh Hoá đã tới hiện trường xác minh, điều tra vụ việc.

Sơn Ngân