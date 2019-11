Bản tin Hình sự: Bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm trong nhà nghỉ

Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức (SN 1971, trú huyện Bố Trạch) về hành vi Chứa mại dâm. Đối tượng này đã cho hàng chục nữ nhân viên ăn mặc "mát mẻ" phục vụ khách tới nhà nghỉ, karaoke do mình làm chủ. Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đột kích, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá 300.000-500.000 đồng/lượt và nhiều nhân viên nữ ăn mặc "mát mẻ" đang đợi tiếp khách.

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa. Trước đó được cho do mâu thuẫn bộc phát vì hiểu nhầm, anh Nguyễn Xô Việt đã tát nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng thuộc xã Tân Phú (thị xã Phổ Yên).Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã. Đối tượng này thừa nhận đã dùng thuốc lá, nước ngọt... để dụ dỗ, yêu cầu nhiều bé (14-15 tuổi) cho sờ ngực, sờ vùng kín...Xảy ra mẫu thuẫn cãi vã sau khi uống rượu,. Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ nghi can Triệu Văn Thắng sau vài giờ gây án để điều tra làm rõ vụ án.Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Văn Thành (SN 1988, trú Chùa Khải Đoan tại phường Thống Nhất) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.Đang truy đuổi một số đối tượng trộm xe máy,sau 3 ngày được cấp cứu. Công an huyện Cần Đước đã bắt nhóm nghi can gây án để điều tra, xử lý.Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạndù bị em này phản ứng quyết liệt. Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Lãnh đạo Nhà thiếu nhi TPHCM đã ra quyết định buộc thôi việc với thầy giáo này.Xảy ra cãi vã vì "chồng hờ" vay tiền xã hội đen nên bị nhóm người kéo đến nhà đòi nợ,. Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Thanh Hương để điều tra hành vi Giết người.

Sơn Ngân