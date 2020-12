Bản tin Hình sự: Bắt quả tang nhiều cô gái bán dâm trong quán karaoke trá hình

Chặn kiểm tra chiếc ô tô bán tải di chuyển trên địa bàn xã Tam Đình (huyện Tương Dương), công an tỉnh Nghệ An. Lực lượng chức năng tạm giữ 4 đối tượng (cùng trú tỉnh Điện Biên) tại hiện trường để điều tra mở rộng.Nghe nhiều tiếng nổ, người dân trong hẻm Lê Lâm (địa bàn khu phố 8, phường 6) chạy ra kiểm tra thì phát hiện. Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) thu tại hiện trường hơn 20 vỏ đạn các loại, một vật giống lựu đạn, 2 cây đao...Kiểm tra 3 cơ sở karaoke tại xã Hải Xuân do Nguyễn Văn Độ (52 tuổi) và vợ là Trần Thị Thái (44 tuổi) làm chủ,. Nhà chức trách xác định vợ chồng Độ cùng 4 người khác điều hành, cung cấp gái mại dâm với giá 250.000 đồng/lượt và thu lại 50%.Do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền tại quán karaoke trên địa bàn xã Hà Lai,. Công an huyện Hà Trung (Thanh Hoá) đã khởi tố 12 đối tượng về hành vi "cố ý gây thương tích", "gây rối trật tự công cộng", "tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".Kiểm tra hành chính Hà Thị Phương (SN 1971, trú Hòa Bình) tại khu vực đối diện bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông),. Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt Nguyễn Văn Huy (SN 1998, trú Bắc Giang) khi đối tượng đang chờ "nhận hàng" tại quận Hoàng Mai.Thành công sau khi "chào hàng" và được chị Lê Thị Thu N (SN 1990) chuyển hơn 100 triệu đồng để đổi ngoại tệ,. Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố Hoàng Minh Dũng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Trú mưa nhờ nhưng lại nổi lòng tham,. Sau hơn 1 tháng trốn truy nã về tội Trộm cắp tài sản, Trường bị công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) bắt khi lẻn về thăm vợ tại xã Trà Mai.Đến nhà trọ của bạn chơi,. Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Hùng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Sơn Ngân