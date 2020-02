Bản tin Hình sự: Bé 12 tuổi bị khống chế hiếp dâm khi đi nhờ xe về nhà

Lừa chở bé gái không quen biết về nhà sau chầu nhậu,. Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Tâm về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.Ập vào nhà ở của ông Nguyễn Văn Sỹ (45 tuổi, trú thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp),. Ở chiếu bạc cảnh sát đã thu giữ gần 100 triệu đồng, 4 chiếc xe máy, trên 20 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.Sau gần 15 ngày lần theo dấu vết Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn 'khỉ', ngụ huyện Củ Chi, TPHCM - kẻ nổ súng giết 5 người cướp gần 1 tỷ đồng ở sới bạc và cướp 3 xe máy dọc đường trốn chạy) cảnh sát đã tiêu diệt thành công bị can này tại căn nhà hoang trên tỉnh lộ 15, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.Bị người yêu cũ của vợ chê 'có tính hay ghen' giữa cuộc nhậu,. Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Thành để làm rõ về hành vi “Giết người”.Hẹn hò đi chơi và ăn uống cùng bạn nhân ngày Valentine, nhưng sau đó. Sau khi gây án, Huyền tới công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đầu thú.Cơ quan ANĐT - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học Dầu khí – PVB (Ethanol Phú Thọ).Tìm gọi bạn không được, 2 thanh niên đã trèo lên dỡ tôn mái nhà trọ ở hẻm 670 đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Bình), phát hiện anh Nguyễn Văn Anh (SN 1995, quê Hà Tĩnh) nằm bất động trong nhà vệ sinh. Qua khám nghiệm,nên Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra vụ việc.Thấy 2 khách Hàn Quốc thuê xe đưa đến sân bóng thuộc phường Mễ Trì còn trẻ,. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Hưng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Xiao Qui Ping (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra làm rõ hành vi giết người.Người yêu của Xiao Qui Ping được tại ngoại nhưng bị giám sát do bị nghi ngờ là đồng phạm.

