Bản tin Hình sự: Bị phạt 200.000 đồng vì 3 lần sờ 'vòng 1' của nữ hành khách

Trần Anh Vũ (32 tuổi, quê Thanh Hóa) đã trộm thùng container chứa chứa 27 tấn chì nguyên liệu trị giá hơn 1 tỷ đồng của anh trai mình trong cảng Cát Lái rồi đem bán được hơn 581 triệu đồng. Công an công an quận 2 (TPHCM) đã trích xuất camera, tạm giữ Vũ để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". (Xem chi tiết) Ham mê cờ bạc nên bị anh đuổi việc,

V.T.A. đã lấy dao chặt hết giày dép, xé đồ, đánh đập vợ dù nạn nhân đang mang thai ở tháng thứ 8. Công an xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã triệu tập người chồng V.T.A. đến trụ sở để làm rõ về hành vi bạo hành vợ. (Xem chi tiết) Được mẹ ruột "mách" về việc vợ mình mua đôi giày 135.000 đồng qua mạng nhưng nói dối được em gái tặng,

truy tìm Trần Thị Như Ý (SN 1985, hiện trú 167 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Huế), do liên quan nghi vấn vay mượn hơn 100 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Trước đó, bà Ý bị nhiều cá nhân tố lợi dụng uy tín của chồng hiện công tác tại Công an tỉnh TT-Huếc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Công an tỉnh TT-Huế vừa phát thông báo trên toàn quốc.

Soạn thỏa thuận với các hộ dân làm giả giấy tờ để vay của ngân hàng hơn 11 tỷ đồng trong đó đối tượng này "bỏ túi" 6 tỷ đồng. (Xem chi tiết) VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Cù Văn Soạn - cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đắk Song để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó,

cùng 6 "chiến hữu" dùng dùng gậy sắt tấn công bắt được 2 cô gái đem về "giam" tại một nhà nghỉ ở thị trấn Văn Giang. Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã khởi tố 7 bị can để điều tra về tội Bắt giữ người trái pháp luật. (Xem chi tiết) Thiếu người phục vụ ở điểm karaoke của mình, Nguyễn Văn Cường (19 tuổi) lập mưu "điều" 3 tiếp viên một quán karaoke ở xã Minh Châu tới khu vực xã Việt Cường rồi.

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với ông Nguyễn Quang D. (59 tuổi, trú quận Hà Đông) theo điều 5 nghị định 167/2013NĐ-CP về hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác.Thấy bố xảy ra mâu thuẫn với khách vì 'tiền bo' của nữ nhân viên,. Công an TP Huế (TT-Huế ) đang điều tra vụ việc.Liên quan đến vụ tai nạn khiến 5 người thương vong trên cầu Bãi Cháy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Xuân Hưng.

Sơn Ngân