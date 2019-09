Bản tin Hình sự: Cảnh sát nổ súng khi bị 20 đối tượng vây chém

thân chủ thực nghiệm điều tra theo đề nghị của cơ quan chức năng để làm rõ những tình tiết bất thường trong vụ án. Bà Quy bị khởi tố trong vụ án "Vô ý làm chết người", liên quan đến sự cố bé Lê Hoàng Long-học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway tử vong. (Xem chi tiết) Hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964) sẽ có mặt khi. Bà Quy bị khởi tố trong vụ án "Vô ý làm chết người", liên quan đến sự cố bé Lê Hoàng Long-học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway tử vong.

phát hiện hàng trăm thanh niên nam nữ đang bay lắc trong tiếng nhạc cực lớn. Qua sàng lọc ban đầu, công an mời 51 khách nghi vấn sử dụng ma túy về trụ sở làm việc, xác định có 25 người gồm 17 nam và 8 nữ dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết) Đột kích vào quán bar Đại Dương tại số 84 đường Hùng Vương (thuộc phường 9), công an quận 5 (TP HCM).

Quách Văn Thạo (29 tuổi, trú thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, Như Xuân, Thanh Hóa) dùng dao cứa cổ mẹ ruột bị bại liệt phải ngồi xe lăn vì dám "can ngăn" khiến bà Bùi Thị Chanh (62 tuổi) tử vong. Công an TP Thanh Hóa đang tạm giữ nghi can Thạo để điều tra vụ án. (Xem chi tiết) Sau khi chém hụt em trai do mâu thuẫn,.

Đối tượng này bị cáo buộc dùng dao truy sát cả nhà em trai khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Khi làm việc với cơ quan chức năng, Đông cho biết: "Tôi rất ân hận, xin chịu tội". (Xem chi tiết) Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) về tội Giết người.

đã tạm giam Nguyễn Quốc Lịch (57 tuổi, trú tại xã Nam Mỹ)-nguyên Bí thư Đảng uỷ xã cùng Trần Văn Dũng (63 tuổi, trú xã Nam Mỹ)-nguyên Chủ tịch UBND xã với tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn...". Cụ thể là vi phạm các quy định về tài chính trong lĩnh vực đất đai. (Xem chi tiết) Công an huyện Nam Trực (Nam Định).

Phát hiện 2 nhóm khoảng 20 đối tượng mang hung khí tụ tập tại cầu Bàn Long chuẩn bị đánh nhau,. Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang điều tra vụ việc.Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra quyết định. Ông Phiến bị khởi tố để điều tra về tội "Vô ý làm chết người" và hiện đang được tại ngoại để hầu tra.Đang đi bộ qua ngã tư Tân Phong (đoạn qua phường Trảng Dài, TP Biên Hòa),. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiến hành truy xuất camera, điều tra truy bắt các đối tượng gây án.. Ông Vũ cũng mang 200.000 USD lên phòng làm việc biếu cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn...

