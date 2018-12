Bản tin Hình sự: Con 11 tuổi mang thai 7 tháng, mẹ tưởng ung thư gan

bắt trói đồng nghiệp để cướp tài sản sau đó sát hại ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân) rồi phi tang xác. Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tạm giữ 3 nghi can trên để điều tra. (Xem chi tiết) Thiếu tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi) đã rủ Nguyễn Diên Tài, Nguyễn Văn Tự (cùng 18 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhựt) tới nơi mình đang làm bảo vệ,. Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tạm giữ 3 nghi can trên để điều tra.

một đối tượng dùng một vật màu đen giống súng ngắn khống chế, cướp 16 triệu đồng. Qua trích xuất camera an ninh, Công an huyện Đức Hòa (Long An) xác định đối tượng nghi vấn là Trương H. (27 tuổi, ngụ TP HCM) và đang truy bắt để điều tra. (Xem chi tiết) Đang làm ở quầy lễ tân tại Cty TNHH MTV game giải trí Thanh Nhã, anh Nguyễn Tấn Tài (23 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị. Qua trích xuất camera an ninh, Công an huyện Đức Hòa (Long An) xác định đối tượng nghi vấn là Trương H. (27 tuổi, ngụ TP HCM) và đang truy bắt để điều tra.

thượng úy công an M.X.T. (ngụ Nam Định) được phát hiện tử vong trong xe ô tô đỗ trên đê sông Hồng, Công an tỉnh Nam Định xác định không có dấu hiệu tội phạm. Theo đó, khi được phát hiện, chiếc xe ô tô vẫn nổ máy, cửa xe chốt bên trong, xe không bật hệ thống điều hòa, trên sàn phía sau ghế phụ có bếp than tổ ong đang cháy dở... (Xem chi tiết) Liên quan vụ. Theo đó, khi được phát hiện, chiếc xe ô tô vẫn nổ máy, cửa xe chốt bên trong, xe không bật hệ thống điều hòa, trên sàn phía sau ghế phụ có bếp than tổ ong đang cháy dở...

Lương Quốc Vương (21 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa) rút dao đe dọa người truy đuổi rồi nhảy lên xe Vương Chí Khoa (18 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa) để thoát thân. Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đang bắt giữ 2 đối tượng trên để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Bị truy đuổi sau khi cướp tài sản trong tiệm vàng Ngọc Cẩm Nhung (tại xã Hòa Phong),. Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đang bắt giữ 2 đối tượng trên để điều tra vụ việc.

Nông Văn Lâm (SN 1990, trú Lạng Sơn) tiến vào phía trong chùa tiếp tục nổ khoảng 7 phát súng sau đó cầm dao tự sát nhưng bất thành. Cơ quan chức năng Thái Nguyên thu giữ 1 khẩu súng CKC đã cưa nòng, cưa báng có gắn ống ngắm, 6 vỏ đạn, 10 viên đạn, 2 con dao… (Xem chi tiết)

Sau khi nổ nhiều phát súng vào phía bảo vệ chùa Phủ Liễn (Thái Nguyên) ,. Cơ quan chức năng Thái Nguyên thu giữ 1 khẩu súng CKC đã cưa nòng, cưa báng có gắn ống ngắm, 6 vỏ đạn, 10 viên đạn, 2 con dao…

chị T.T.L (SN 1981, trú xã Cư Ê Bua) tưởng P.T.T.H.Y (SN 2007) bị ung thư gan như bố nên vội đưa tới viện kiểm tra mới phát hiện con mình đang mang thai hơn 7 tháng. Nạn nhân cho biết bị gã trai hàng xóm tên L (17 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Thấy con gái bụng to bất thường,. Nạn nhân cho biết bị gã trai hàng xóm tên L (17 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang điều tra vụ việc.

Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, ngụ Bắc Giang) rủ Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, ngụ Tây Ninh) lên kế hoạch buộc mẹ mình đưa 200 triệu đồng để "chuộc mạng". Công an TX Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ 2 đối tượng trên về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Chạy thoát sau khi bị giam lỏng tại Campuchia do đánh bạc thua 15.000 USD,. Công an TX Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ 2 đối tượng trên về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Xem chi tiết) Chị Nguyễn Thanh H. (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước) vừa đến Công an trình báo nhà bị kẻ gian đột nhập nhà lấy đi nhiều tiền, vàng với tổng giá trị trên 8,3 tỉ đồng. Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, ngôi nhà có đến 6 camera an ninh, kẻ trộm có thể đã đột nhập từ cửa sau căn nhà và đẩy camera quay hướng khác để thực hiện vụ trộm.

Sau đêm ngủ dậy,. Khám nghiệm hiện trường, công an Trà Vinh xác định kẻ trộm lợi dụng lúc trời tối, dùng kìm cắt rào kẽm B40 rồi cạy cửa sổ nhà vệ sinh để vào phòng ngủ lấy tài sản.Sau khi tìm đến tận nhà, ,đâm người hàng xóm Lê V.B. (SN 1966) trọng thương vào lúc rạng sáng khiến nạn nhân phải nhập viện,. Cơ quan chức năng huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ vụ việc.

