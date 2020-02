Bản tin Hình sự: Công an phát hiện tình tiết mới vụ Tuấn 'khỉ'

Quảng cáo

Liên quan đến vụ Tuấn “khỉ” - kẻ dùng súng bắn 6 người thương vong, xảy ra tại huyện Củ Chi (TPHCM), mới đây khi khám xét nhà bị can C. (1 trong số 12 bị can đang bị tạm giam trong vụ án này về các hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.), cơ quan chức năng phát hiện dưới hồ nước có nuôi cá sấu của bị can này có nhiều súng và lựu đạn. (xem chi tiết)

Do luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt, nên hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã hoãn phiên xét xử sơ thẩm (ngày 27/2) vụ 4 đối tượng vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong xe gồm Nguyễn Thành Trung (SN 1985); Đào Viết Sơn (SN 1992, cùng trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). (xem chi tiết)

Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố vụ án phá rừng nằm trong khu vực Làng thanh niên lập nghiệp Quảng Châu tại khoảnh 7, tiểu khu 167 và khoảnh 17, tiểu khu 170A, thuộc địa bàn xã Quảng Châu. Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, diện tích rừng bị phá là 10.083m2, trữ lượng cây rừng bị khai thác trái phép 26,7m3 (chủ yếu là gỗ dẻ). (xem chi tiết)

Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT) cho biết, kể từ 1/1 đến 24/2/2020, cơ quan này nhận được văn bản đề nghị của lực lượng CSGT, thanh tra giao thông về việc chặn đăng kiểm đối với hơn 3.700 xe ô tô vi phạm giao thông nhưng chưa chấp hành đúng thời hạn xử phạt. Trước đó, tính đến hết năm 2019 còn khoảng 3.000 trường hợp xe khác cũng bị đề nghị chặn đăng kiểm, nâng tổng số xe bị chặn hiện nay lên hơn 6.700 xe. (xem chi tiết)

Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đang tích cực truy tìm nhóm khoảng 10 đối tượng ngang nhiên xông vào nhà anh N.Đ.T. (trú đường Bà Huyện Thanh Quan, quận Ngũ Hành Sơn) dùng hung khí và đá đập phá tài sản, cửa kính, ô-tô khiến một người trong nhà bị thương phải đưa đi bệnh viện sơ cứu. (xem chi tiết)

Ông Lê Huy Toàn (56 tuổi, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang) đã bị TAND tỉnh Khánh Hoà đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do liên quan đến bồi thường đất đai tại dự án khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hoà). (xem chi tiết)

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng phòng chống tội phạm Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ Kỳ và Đồn biên phòng Bình Hải bắt quả tang đối tượng Dương Phát (25 tuổi, trú ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) đang vận chuyển 4 bịch ma túy dạng đá (chưa xác định trọng lượng) từ đất liền ra đảo để tiêu thụ. (xem chi tiết)

Đảng uỷ xã Phong Thạnh Đông (TX Giá Rai, Bạc Liêu) thống nhất 100% cách chức Chủ tịch UBND, miễn nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Lương Minh Đương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã nông thôn mới Phong Thạnh Đông vì “vi phạm lối sống”. Trước đó ông Đương bị bắt quả tang đang ở nhà bà C. T. M. C, 28 tuổi, ở ấp 13, xã Phong Thạnh Đông (Gía Rai, Bạc Liêu) lúc tắt đèn tối om, khi chồng bà này vắng nhà. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp