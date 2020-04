Bản tin Hình sự: Đàn em thân tín của vợ chồng đại gia Đường Nhuệ vừa bị khởi tố là ai?

. Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ cả 3 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" do cặp vợ chồng Dương Đường "đại gia bất động sản" là chủ mưu xảy tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn (phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt thêm 2 bị can để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.Hẹn bạn trai của người yêu cũ ra ngoài "nói chuyện",. Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố Quốc Anh và 13 người để điều tra tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.Kiểm tra hành chính tại quán cà phê chòi lá ở ấp Trầu (xã Phước Thiền),. "Đào" này thừa nhận trước đó mới tiếp khách với cùng giá trên và thỏa thuận trước đó với chủ quán là sẽ chia đôi "khoản kiếm được".Khi được yêu cầu kiểm tra y tế và nhận khẩu trang miễn phí,. Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đang điều tra làm rõ hành vi của 2 đối tượng trên.Thấy nhà hàng xóm bị trộm chó,. Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ 2 nghi phạm để điều tra, xử lý.Cho rằng anh Chu Văn C. (SN 1980, trú huyện Trấn Yên) và cô gái mình thích có quan hệ tình cảm với nhau nên. Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đang đấu tranh, làm rõ hành vi của đối tượng.Bỏ nhà một tuần lên Bắc Giang,Bị bố thường xuyên chửi bới và đánh đập nên. Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 mẹ con để điều tra, xử lý.Bất ngờ đột kích một khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ (phường 1),. Vì quá bất ngờ và bị bịt kín các lối thoát, các con bạc không còn đường đào tẩu, thành khẩn khai nhận hành vi sai phạm.

Sơn Ngân