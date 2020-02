Bản tin Hình sự: Giết bạn gái rồi thay quần áo cho thi thể để đưa đi... cấp cứu

Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đang điều tra vụ tai nạn rơi thang máy từ lầu 4 tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Vịnh (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Vụ việc khiếnBiết thông tin vụ Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đã dùng súng AK bắn chết 4 người ở huyện Củ Chi (TP HCM) nên. Công an tỉnh Cà Mau đã làm việc với S.Q.K. để điều tra, xử lý.Cho rằng mình bị nhìn đểu khi đi qua tiệm rửa xe trên đường Trường Sa (phường Phước Long),. Thanh bị bắt ngay gần hiện trường còn Tú bị Công an quận 9 (TP HCM) bắt khi đang trốn trong tiệm Internet trốn.Sau khi bóp cổ Lê Thị Th. (SN 1990, trú phường Phú Mỹ) trong nhà vệ sinh vì nghi ngờ bạn gái gọi điện cho người đàn ông khác, Nguyễn Đại Chung (SN 1990; quê TT-Huế) đi ngủ tiếp. Tới sáng,Kiểm tra hành chính căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông),. Bước đầu, cảnh sát xác định một thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc đã thu gom khẩu trang và thuê ngôi biệt thự để tập kết.Đang di chuyển trên quốc lộ 18 (đoạn qua thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên) hướng Hạ Long đi Móng Cái),. Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đang điều tra vụ việc.Mâu thuẫn trong việc chia tiền cờ bạc,. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt khẩn cấp Tiêu Quý Bình về tội giết người.

Sơn Ngân