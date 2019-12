Bản tin Hình sự: Kinh hoàng 3 trẻ bị gã đàn ông đánh, chém dã man

Sau khirồi uy hiếp cha của L.V.P.N. là một cán bộ công an dùng xe máy chở đối tượng chạy khỏi đường số 5 (phường 13, quận 6, TPHCM). Cả 3 nạn nhân đang được tiến hành các bước điều trị phơi nhiễm HIV.Công an tỉnh Thanh Hoá đang lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà N.T.O. (54 tuổi, trú khu 1, thị trấn huyện Quan Sơn). Trước đó,Liên quan đến vụ cảnh sát giao thông (CSGT) tại tỉnh Đồng Nai tố cáo sếp "bảo kê" xe quá tải và "ăn chặn" tiền,. Bước đầu xác định đã có các cuộc điện thoại từ chỉ huy đội can thiệp vào quy trình xử lý vi phạm.Cho rằng anh Huỳnh Trường Vân (SN 1988) là bạn của người đã lấy xe mình,. Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang điều tra vụ án.Bị CSGT yêu cầu tài xế ô tô tải dừng để kiểm tra theo quy định,. Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ đối với tài xế trên.Được đơn vị phân công điều tra một vụ tai nạn giao thông,. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt quả tang khi đại úy Bá đang nhận tiền tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Châu Thành (Bến Tre).Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Minh Quân 2 (thôn 1, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên),; thu giữ được chất ma túy và các tang vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi tiến hành test nhanh, phát hiện 37/42 trường hợp dương tính với ma túy.Một người dân huyện Phong Điền (TT-Huế). Trước đó, người dân vùng biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng phát hiện một can nhựa chứa nhiều bánh màu trắng in chữ Trung Quốc nghi là heroin trọng lượng khoảng 10kg (25 bánh).

Sơn Ngân