Bản tin Hình sự: Lái xe trường Gateway khai gì mà được tại ngoại?

Ngày 5/9, lý giải việc cùng bị khởi tố về tội “Vô ý làm chết người”, nhưng bà Quy bị tạm giam, còn tài xế Phiến được cho tại ngoại, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, trong quá trình điều tra, ông Doãn Quý Phiến có lời khai logic, bà Nguyễn Bích Quy nêu ra lời khai chưa logic với sự việc (xem chi tiết).

Tại cơ quan điều tra huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, Y Phon khai nhận, từ năm 2017 đến khi bị bắt đã nhiều lần cho con riêng của vợ xem phim đồi trụy rồi hiếp dâm. Sau mỗi lần hành sự, Y Phon cho bé từ 3 đến 5 nghìn đồng, hăm dọa để cháu không dám để lộ chuyện (xem chi tiết).

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ án xe container đâm Innova đi lùi khiến 10 người thương vong trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Qua kết luận, cơ quan điều tra tái khẳng định ngày 19/11/2016, Ngô Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh) điều khiển xe Innova chở theo 10 người di chuyển trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (xem chi tiết).

Tối ngày 2/9, tại quán nhậu ở thị trấn Trần Đề, đại úy Nhiều nhậu với 3 người, còn Lưỡng uống bia với 4 người bạn gần đó. Một lúc sau, Lưỡng cầm ly sang mời một người bạn quen biết tại bàn của đại úy Nhiều và nhắc lại chuyện bị đại uý Nhiều bắt xe nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lưỡng cầm ly hất bia vào mặt. Khi đại úy Nhiều đứng dậy thì lập tức bị Lưỡng cầm ly bia đánh trúng vào mặt gây thương tích (xem chi tiết).

Liên quan vụ Mobifone mua AVG, cả Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương và Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đều cho rằng, việc đưa nhận hối lộ chỉ có hai người, chứng cứ chủ yếu từ “miệng”, nên đấu tranh để họ thừa nhận đã nhận hối lộ triệu đô như vậy là không đơn giản (xem chi tiết).

Thực cúi đầu nhận tội cùng tang vật là 5 bánh ma túy, 1 khẩu súng, 18 viên đạn. Mở rộng điều tra, Công an Lạng Sơn đồng loạt bắt giữ, khám xét chỗ ở của 3 đối tượng Khiêm, Đoàn, Bình. Qua khám xét, thu giữ thêm 4 khẩu súng (trong đó có 2 khẩu súng quân dụng AK, K59), 753 viên đạn, 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 ôtô, 1 môtô và nhiều tang vật khác (xem chi tiết).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên căn nhà số 14, ngõ 36C1 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của vợ chồng cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, đồng thời phong toả tài khoản cá nhân, sổ tiết kiệm có tổng số dư gần 600 triệu đồng của bị can này. Tuy nhiên số tiền 3 triệu USD mà bị can này đã nhận hối lộ vẫn “bóng chim, tăm cá” (xem chi tiết).

Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch, huy động hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống hành vi cổ vũ quá khích gây rối, đua xe trước trong và sau trận bóng giữa Việt Nam - Thái Lan, diễn ra vào 19h ngày 5/9 (xem chi tiết).



