Bản tin Hình sự: Lời khai ghê rợn của kẻ giết, đốt xác chủ nợ trong thùng phuy

bị hai kẻ bịt mặt mặc kín áo mưa dùng bình sơn xịt vào chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà tại phường Hồng Hà. Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã trích xuất camera để truy tìm nghi phạm. (Xem chi tiết) Đang cùng một số đối tượng khác sử dụng ma túy trong khách sạn tại phường Tân Tiến, N.H.Đ (25 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) bị cảnh sát bắt quả tang. Qua kiểm tra phát hiện thanh niên N.H.Đ còn tàng trữ một khẩu súng. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền vụ tàng trữ sử dụng trái chất ma túy và tàng trữ súng trên . (Xem chi tiết) Nhà báo Nguyễn Quý-phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay thuộc văn phòng Đông Bắc có trụ sở đóng tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa.

Sau hơn chục ngày lẩn trốn, Thạch Đạt (30 tuổi; ngụ tại xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên) đã nhờ đồng đội cũ dẫn ra Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đầu thú.Tới nhà con nợ ở thôn Tràng Duệ (xã Lê Lợi) để đòi tiền. Công an TP Hải Phòng và lực lượng chức năng Bộ Công an đã bắt T khi đối tượng bỏ trốn lên Sơn La.Bị tuyên 15 tháng tù treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dù, N.V.T. (quê Hải Phòng) đã làm đơn tố cáo. VKSND Tối cao đã khởi tố Tú và Phương về tội Nhận hối lộ.Phục kích một ngày đêm trong nhà nạn nhân,. Gây án xong, Hưng lấy chăn ga giường lau sạch vết máu cho vào máy giặt rồi vô hiệu hóa camera sau đó lấy vàng và xe máy rồi thoát thân. Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt nghi phạm Hưng khi đối tượng đang dự đám tang nạn nhân.Trong lúc đi tìm cha ở khu rừng keo phía sau nhà,. Cơ quan chức năng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.Xảy ra mâu thuẫn sau chầu nhậu ở nhà mẹ vợ,. Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã bắt giữ A Lãi để điều tra về hành vi Giết người.

Sơn Ngân