Bản tin Hình sự: Lời khai lạnh người của đôi nam nữ đánh đập dã man, hiếp dâm bé 12 tuổi nhiều lần

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và khởi tố, cho tại ngoại đối với Hoàng Thị Thu Huyền ( SN 1987) về tội Hành hạ con.

Nhận giải quyết mâu thuẫn giúp bạn,. Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đã khởi tố bắt tạm giam Chiến, cùng 9 người bạn và 6 "đối thủ" của Chiến để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Là nhân viên xe buýt hết ca trực đang trên đường về nhà,. Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ Đỗ Khánh Tùng để điều tra xử lý.

Công an huyện Việt Yên phối hợp với Công an xã Tiên Sơn. Qua làm việc, anh D. V. C (SN 1986, trú thôn Hạ Lát) khai nhận là người đã gieo trồng và chăm sóc số cây thuốc phiện, cây cần sa tại vườn nhà.