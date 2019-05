Bản tin Hình sư: Tin mới vụ xe biển xanh của Bộ công an gây tai nạn rồi bỏ chạy

Đỗ Thành Thuận (32 tuổi) và Nguyễn Thiện Hùng (37 tuổi) dẫn theo bạn bè "quyết chiến" với nhóm của Vũ Văn Thắng (33 tuổi). Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ 17 thanh niên cùng 2 khẩu súng và 6 viên đạn để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Nảy sinh mâu thuẫn với chủ quán bar Time Club (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) vì muốn đưa tiếp viên ở đây đi chơi,. Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ 17 thanh niên cùng 2 khẩu súng và 6 viên đạn để điều tra vụ việc.

Vũ Huy Toản (41 tuổi, trú xã Thủy Xuân Tiên) dùng xẻng đánh 4-5 nhát vào đầu khiến cháu họ tử vong rồi cho vào bao tải, chôn dưới đống gạch trong vườn nhà. Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giamToản để điều tra hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết) Do có mâu thuẫn với bố mẹ cháu Nguyễn Hữu T. (8 tuổi, trú xã Thủy Xuân Tiên) nênrồi cho vào bao tải, chôn dưới đống gạch trong vườn nhà. Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giamToản để điều tra hành vi “Giết người”.

Trường dẫn theo gần chục người đi "gây hấn" với đối thủ và hai nhóm đã dùng dao, kiếm đập phá ôtô, đuổi chém nhau loạn xạ khiến 6 người bị thương. (Xem chi tiết) Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã tạm giam giám đốc một cty tài chính là Hoàng Trọng Trường (32 tuổi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản. 8 nghi can khác bị tạm giữ nhằm phục vụ điều tra. Trước đó,

Đoàn Công T. (25 tuổi) bị Đinh Văn Quân (17 tuổi, cùng ngụ xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai) dùng dao rựa chém 2 nhát khiến cẳng chân phải gần như đứt lìa, đùi phải bị thương nghiêm trọng. Sau khi gây án, Đinh Văn Quân đã tới Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đầu thú và hiện đã được người nhà bảo lãnh. (Xem chi tiết) Chê bạn cùng xã “nổ” trong lúc nói chuyện,. Sau khi gây án, Đinh Văn Quân đã tới Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đầu thú và hiện đã được người nhà bảo lãnh.

Ngô Thanh Tùng (24 tuổi) và Võ Đình Hướng (26 tuổi, cùng trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) đã dẫn 2 bé gái 14 tuổi đến một nhà nghỉ tại huyện Hoài Nhơn để quan hệ tình dục. Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang làm việc với 2 thanh niên trên để điều tra, làm rõ hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết) Do quen biết từ trước, sau khi cùng đi ăn nhậu,. Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang làm việc với 2 thanh niên trên để điều tra, làm rõ hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

truy đuổi xe máy chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm tại Km 36 quốc lộ 32 (qua địa bàn huyện Phúc Thọ), hai cảnh sát cơ động đã va chạm với xe vi phạm. Hậu quả, hai cảnh sát cơ động và một nam thanh niên bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang thụ lý giải quyết vụ việc. (Xem chi tiết) Trong khi. Hậu quả, hai cảnh sát cơ động và một nam thanh niên bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang thụ lý giải quyết vụ việc.

bà Phan Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo) được người thân phát hiện tử vong tại nhà với nhiều thương tích. Sau khi nạn nhân tử vong, người đàn ông này cũng được cho đã "biến mất". Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi gặp một người đàn ông đang có mâu thuẫn tình cảm với mình từ trước đó,. Sau khi nạn nhân tử vong, người đàn ông này cũng được cho đã "biến mất". Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Minh Hải (34 tuổi, trú xã Bình Hòa) cầm 2 con dao bầu quay lại quán karaoke ở thị trấn Buôn Trấp đâm anh Lê Xuân Sơn (39 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp) tử vong. Sau khi gây án, Hải đã đến Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đầu thú. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp cùng công tác tại UBND huyện Krông Ana trong quán karaoke, sẵn có hơi men,. Sau khi gây án, Hải đã đến Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đầu thú.

Liên quan tới vụ, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết tài xế đã tới trình diện vào tối cùng ngày. Một Phó cục trưởng CSGT Bộ Công an thông tin, ô tô gây tai nạn là phương tiện thuộc một đơn vị trong Bộ Công an nhưng từ chối nói rõ là đơn vị nào, người điều khiển là ai.

