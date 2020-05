Bắt 2 sĩ quan quân đội liên quan dự án gần 100 triệu USD

Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, liên quan vụ “Dân tố bị xâm phạm chỗ ở đêm giao thừa, công an nói khó điều tra”, đăng trên Tiền Phong ngày 24/10/2018.