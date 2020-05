Vụ gian lận thi ở Hòa Bình: Cấp trên ép buộc, giáo viên phải nâng điểm

Chiều 12/5, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Chí Phương (cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa) 24 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ.

Ngày 12/5, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án đối với bị cáo Trần Văn Minh (17 năm tù), phạt 10 năm đối với bị cáo Văn Hữu Chiến (giảm 2 năm so với cấp sơ thẩm) vì đã giúp Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) thâu tóm đất “vàng”. HĐXX tuyên bắt tạm giam bị cáo Minh và Chiến tại tòa để đảm bảo thi hành án.

Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, liên quan vụ “Dân tố bị xâm phạm chỗ ở đêm giao thừa, công an nói khó điều tra”, đăng trên Tiền Phong ngày 24/10/2018.