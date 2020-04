Bất chấp lệnh cấm, cơ sở massage vẫn hoạt động

Quảng cáo

Ngày 3/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý một cơ sở kinh doanh massage có biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh khi massage kích dục cho khách.

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 2/4, Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra cơ sở massage Relax One tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa do Đỗ Viết Dương (SN 1994) trú tại Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở massage Relax One vẫn đang hoạt động bình thường. Tại 2 phòng ở lầu 1, công an bắt quả tang 2 nhân viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho 2 khách nam. Ngoài ra, còn có 10 nhân viên khác (gồm 1 quản lý, 4 nhân viên nữ, 5 nhân viên nam); trong đó, 6 nhân viên nữ ăn, ở và sinh hoạt tập thể ngay tại lầu 2 và lầu 4 của cơ sở này.

Mạnh Thắng