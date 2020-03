Bắt tạm giam Phó trưởng khoa bệnh viện nhận hối lộ

Quảng cáo

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Phan Kế Toại (58 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ, được quy định tại Điều 354, Bộ luật hình sự

Khi bị bắt, Phan Kế Toại đang là Bác sĩ Chuyên khoa II, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Nhận hối lộ", được quy định tại Điều 354, Bộ luật hình sự

Cùng với thức hiện lệnh bắt giam, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phan Kế Toại.

Theo một nguồn tin thân cận của Tiền Phong tại Sở Y tế Thái Bình, bác sỹ Phan Kế Toại bị bắt vì liên quan đến đường dây "chạy" chế độ Người có công, cụ thể là đường dây "chạy" chất độc màu da cam tại Thái Bình đã bị phát lộ vào cuối năm 2019.

Theo đó, cuối táng 12/2019, như Tiền Phong đã đưa tin, liên quan đến đường dây này, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can đều đang công tác trong ngành LĐ-TB-XH tỉnh Thái Bình về tội danh "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ". Trong đó, bị can Trần Hùng Cường, đang công tác tại Phòng Dạy nghề, Sở LĐ-TB-XH Thái Bình bị bắt giam, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cu trú.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luập.

Hoàng Long