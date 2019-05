Bộ Công an phối hợp Công an Bình Dương điều tra 2 thi thể đúc trong khối bê tông

Đến chiều tối 16/5, cán bộ thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra trước nghi án giết người rồi phi tang xác trong thùng bê tông. Qua khám nghiệm cho thấy, cả hai thi thể đã tử vong trước khi bị đúc thành khối bê tông lớn.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện công an vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ việc hai thi thể người được phát hiện trong một thùng chứa đầy bê tông tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đồng thời, công an vẫn đang xác minh danh tính của nạn nhân. Hiện, hai thi thể người xấu số đang được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào tối ngày 15/5, ông V trong lúc dọn dẹp căn nhà vừa mua ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng một người đàn ông thấy trong nhà có một thùng lớn đầy bê tông. Người đàn ông nhờ thêm hàng xóm đưa thùng bê tông này ra ngoài. Khi đổ bê tông ra thì phát hiện bên trong có một bộ phận giống như phần mông của con người kèm theo mùi hôi thối.

Quá hoảng sợ, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Bàu Bàng khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngay trong đêm phát hiện vụ việc, công an đã di chuyển toàn bộ khối bê tông ra khỏi căn nhà và tiến hành phá bỏ từng phần. Một thi thể nam giới khoảng 30 tuổi được phát hiện trước. Sau đó, công an phát hiện thêm một thi thể nam giới khác cũng được đúc cứng trong khối bê tông. Tuy nhiên, danh tính của hai nạn nhân vẫn chưa được làm rõ.

Bí ẩn căn nhà luôn kín cửa

Theo người dân sống gần hiện trường cho biết, khoảng 8 tháng trước căn nhà nơi xảy ra vụ việc được 3 người gồm 2 nữ và 1 nam đến thuê ở. Trong suốt thời gian những người này đến ở, người dân thấy lạ vì có thời điểm căn nhà được giăng bạt che kín. Một thời gian sau không thấy người nam xuất hiện mà chỉ thấy 2 người nữ ra vào căn nhà. Sau đó, họ chuyển đi nơi khác.

“Mặc dù ở gần nhà nhưng tôi chưa từng giao lưu với họ. Những người đến thuê ở trong căn nhà tỏ ra không thân thiện và có những hành vi rất bí ẩn. Họ đi xe ôtô, về tới nhà là khóa cửa. Khi nghe tin có xác chết trong ngôi nhà, cả xóm tá hỏa”, ông Tr.V.T (một người dân) cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa cho hay, trước đây căn nhà vừa phát hiện thi thể người do anh H. làm chủ. Sau đó, căn nhà được bán cho người khác. Căn nhà này được nhiều người đến thuê lại để ở. Cơ quan chức năng đã liên lạc với từng chủ nhà trước đây. Các chủ cũ phối hợp với công an để liên hệ với những người đã từng thuê nhà nhưng không liên lạc được.

Vụ phát hiện hai thi thể người trong khối bê tông tại một căn nhà khiến dư luận địa phương hoang mang, xôn xao. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đến hiện trường từ xa để trông ngóng thông tin từ cơ quan chức năng. Do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường và cấm người đi lại trên con hẻm vào hiện trường.

Bà N.T.T (nhà đối diện hiện trường vụ án) cho biết thêm: “Căn nhà được 3 người thuê ở nhưng không giao tiếp với bất kỳ ai trong xóm. Những người này còn lấy bạt che kín toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà, cổng căn nhà lúc nào cũng được khóa bằng 4 - 5 ổ khóa. Thậm chí khi chủ nhà đến thu tiền thuê, những người này cũng không mở cửa, chỉ đưa tiền qua khe hở của tường rào”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa cho biết, chủ nhân đầu tiên của căn nhà là ông H. (ngụ TX Tân Uyên, Bình Dương), sau đó bán lại cho một người khác quê Bình Phước. Căn nhà tiếp tục chuyển nhượng cho nhiều người khác trước khi cho 3 người thuê lại. Hiện, Công an đang tích cực truy tìm tung tích những người đến thuê nhà ở trước khi xảy ra vụ việc.

