Truy tìm tung tích nạn nhân trong vụ 'xác chết trong thùng bê tông'

Đến 16h chiều ngày 16/5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông tin nhận dạng hai thi thể được phát hiện trong thùng bê tông tại ngôi nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Động thái này được công an đưa ra sau khi đã dành thời gian xác minh thông tin nhưng vẫn chưa có manh mối nào về danh tính của 2 nạn nhân.

Trong khối bê tông phát hiện thi thể người

Công an nhận định đây là một vụ án mạng, giết người phi tang xác. Các tử thi có đặc điểm nhận dạng như sau: Tử thi thứ nhất giới tính nam, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 03 chiếc, tóc ngắn sát da đầu. Tử thi thứ hai cũng giới tính nam, cao hơn 1,6 m, tóc ngắn mặc áo khoác màu đen. Cả hai thi thể đều khoảng 30 đến 35 tuổi.

Trước đó, vào tối 15/5, trong lúc dọn dẹp căn nhà vừa thuê ở ấp 5 xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng) người đàn ông phát hiện một thùng lớn đổ đầy bê tông nên đã nhờ thêm hàng xóm đưa thùng bê tông này ra ngoài. Khi đổ bê tông ra thì phát hiện bên trong có một bộ phận giống phần mông người kèm theo mùi hôi thối.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Quá hoảng sợ, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Bàu Bàng khẩn trương phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau đó, Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ vụ án. Khi khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có hai thi thể nhưng chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Hương Chi