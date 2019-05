Bộ Công an truy nã Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.



Bùi Quang Huy sinh ngày 12/6/1974 tại Hà Nội, nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 011855174 cấp ngày 12/12/2012 tại Công an TP Hà Nội; nơi cư trú: Phòng W2107&08, chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Đặc điểm nhận dạng Huy: Màu da: Vàng; Tóc: Đen; Mắt: Bình thường. Tội danh bị khởi tố: Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự. Chỗ ở trước khi trốn: Phòng W2107&08, chung cư Golden WestLake, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.



Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng 14, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an; số điện thoại: 0915666669; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.



Bộ Công an kêu gọi đối tượng Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét với Bùi Quang Huy cùng 8 người khác để điều tra về tội Buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.



Ông Huy bị cáo buộc cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành và một trung tâm ERP tại TP HCM.



Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Nhật Cường có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, Tổng giám đốc là Bùi Quang Huy, kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, sản xuất điện thoại di động, dịch vụ cầm đồ và bán vé máy bay. Ông Huy cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

