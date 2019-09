Chân dung kẻ thủ ác gây vụ thảm sát chấn động Hà Nội

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà) về hành vi gây ra vụ thảm sát 5 người trong gia đình em trai. Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hải (SN 1968), Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải), Nguyễn Thị Bắc (SN 1988, con gái ông Hải), Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải), Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội ông Hải). Trừ chị Nhung vẫn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến thời điểm này 4 nạn nhân còn lại đều đã tử vong.Sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông tin gia đình ông Hải bị Đông truy sát, chính quyền xã Hồng Hà, công an xã tới hiện trường đồng thời báo cáo lên cấp trên.Theo một cán bộ xã Hồng Hà, thời điểm xảy ra sự việc Đông quá hung hãn, liên tục dùng hung khí chém các nạn nhân và đe doạ những người xung quanh. “Tôi nói ông ta bình tĩnh nhưng người này quá hung hãn nên chỉ còn biết gọi xe đến đưa nạn nhân đi cấp cứu”- vị cán bộ xã cho hay.Cũng theo vị cán bộ xã, theo một số thông tin người này sau khi chém các nạn nhân đã quay trở về nhà có ý định tự sát.Còn về nhân thân nghi can, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho hay, Nguyễn Văn Đông chưa có tiền án tiền sự. “Đông thường vắng mặt ở địa phương để làm môi giới đất đai. Từ trước tới nay người này không có mâu thuẫn hay xô xát với hàng xóm”- vị lãnh đạo UBND xã cho hay.Theo nhà chức trách địa phương, nghi can Đông trước nay không rượu chè hay nghiện ngập gì, kinh tế cũng không thuộc diện khó khăn.Được biết, gia đình nghi can Đông có 3 anh em trong đó ông Đông là con thứ còn ông Hải là con út. Người đàn ông này cũng ít khi giao lưu với hàng xóm xung quanh.Lãnh đạo địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Đông và gia đình ông Hải.