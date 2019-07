Cơ quan điều tra bảo lưu quan điểm ông Nguyễn Hữu Linh có tội

Quảng cáo

Cơ quan điều tra: Đủ cơ sở truy tố

Trước đó, vào ngày 25/6, phiên tòa sơ thẩm của TAND quận 4 (TPHCM) xử vụ bị cáo Nguyễn Hữu Linh tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” kết thúc với quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa yêu cầu cơ quan giám định có thẩm quyền tiến hành trưng cầu giám định lại đoạn camera hình ảnh được ghi lại trong thang máy.

Ngày 11/7, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM có Kết luận giám định bổ sung (số 1215/KLGD-TT) kết luận: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây theo giờ hệ thống camera, bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không, do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của camera.

Trao đổi với báo chí ngày 22/7, Thượng tá Phạm Xuân Thao (Phó Trưởng Công an quận 4, TPHCM) nói rằng: “Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố, dù cho giám định bổ sung kết luận như thế nào, nhưng chuỗi hành vi trở về trước, hành vi khách quan của ông Linh đủ cơ sở truy tố. Kết luận giám định không thể làm thay đổi quan điểm đề nghị truy tố của cơ quan điều tra. Hành vi của ông Linh đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Ông Nguyễn Hữu Linh rời phiên xử vào ngày 25/6. Ảnh: Tân Châu

Kết luận của Cơ quan điều tra giữ nguyên nội dung: Trưa 1/4/2019, ông Linh đi từ Đà Nẵng vào TPHCM rồi đến nhà con trai ở chung cư Galaxy (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4) để ở. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Linh cùng bạn bè đi nhậu. Đến 21 giờ cùng ngày, ông Linh về chung cư Galaxy và vào thang máy để đi lên tầng 11. Khi vào thang máy, ông Linh gặp cháu N.K.C (sinh năm 2013) và đã có những hành vi sàm sỡ cháu bé như ôm, hôn vào má, sờ vào đùi…

Ông Nguyễn Hữu Linh thừa nhận người trong clip chính là mình và xin lỗi gia đình bé C. Chiều 2/4, đoạn clip lan truyền trên mạng, Công an quận 4 tiến hành điều tra, xác minh. Đến 21 giờ ngày 2/4, Trưởng ban quản lý chung cư đã đến CA phường 1, quận 4 trình báo. Đến ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Linh.

Đề nghị đình chỉ vụ án là quyền của luật sư

Cũng trong ngày 22/7, luật sư Trần Bá Học (Đoàn Ls TPHCM, bào chữa cho ông Linh) có đơn kiến nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh. Luật sư Học phân tích sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, vẫn chỉ xác định ông Nguyễn Hữu Linh có hôn vào má của bị hại và điều này cũng được ông Linh thừa nhận. Ngoài ra, các kết luận giám định vẫn không xác định ông Nguyễn Hữu Linh có dùng tay trái sờ bóp hay chạm vào phần trước cơ thể của bị hại hay không.

Viện dẫn nguyên tắc suy đoán vô tội được nêu tại khoản 1, Điều 31 và Điều 13 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015; Thông tư 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 02/01/1998 của TAND tối cao, Viện KSND Tối cao - Bộ Công an, Ls Học khẳng định rằng ông Nguyễn Hữu Linh không có hành vi dâm ô với bị hại.

Về đơn kiến nghị của luật sư, Thượng tá Phạm Xuân Thao nói rằng: “Luật sư kiến nghị hay không, gửi cho ai là quyền của luật sư, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội của ông Linh.”.

Luật sư Trần Bá Học (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho ông Linh) có đơn kiến nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh. Luật sưHọc phân tích sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, vẫn chỉ xác định ông Nguyễn Hữu Linh có hôn vào má của bị hại và điều này cũng được ông Linh thừa nhận. Ngoài ra, các kết luận giám định vẫn không xác định ông Nguyễn Hữu Linh có dùng tay trái sờ bóp hay chạm vào phần trước cơ thể của bị hại hay không. Thượng tá Phạm Xuân Thao (Phó Trưởng Công an quận 4, TPHCM) nói “Kết luận giám định không thể làm thay đổi quan điểm đề nghị truy tố của cơ quan điều tra. Hành vi của ông Linh đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Không đủ cơ sở kết luận tay trái ông Nguyễn Hữu Linh chạm vào người bé gái? Theo kết luận, hình ảnh khuất tầm quan sát của camera nên chưa thể xác định bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào thân trước bé gái hay không.

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ căn cứ buộc tội Nguyễn Hữu Linh Tòa nhận thấy vụ án cần tiếp tục điều tra nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ hành vi dâm ô của cựu phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng để có căn cứ buộc tội.

Cận cảnh phiên xử cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh Vụ dâm ô bé gái 8 tuổi được xử kín, chỉ có HĐXX, bị cáo Nguyễn Hữu Linh, luật sư bào chữa cùng đại diện cơ quan giám định tham gia.

'Né' báo chí, Nguyễn Hữu Linh chạy vội vào nhà vệ sinh khi đến tòa Xe ô tô vừa dừng trước cổng tòa án, ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, nay là bị cáo trong vụ dâm ô chạy nhanh vào tòa.

Bị hại không đến phiên tòa xử Nguyễn Hữu Linh vào ngày mai Gia đình bị hại có yêu cầu được xét xử vắng mặt do nạn nhân nhỏ tuổi đã được đưa về quê nghỉ hè. Tòa sẽ xét xử kín và tuyên án công khai.

Tân Châu