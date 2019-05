Công an Bình Dương thông tin chính thức vụ 2 thi thể trong khối bê tông

Ngày 17/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học kỹ thuật - Bộ Công an hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Công an cho hay, căn nhà phát hiện 2 thi thể người do ông Nguyễn Minh Vương hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân, thường trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng và thỏa thuận chiều ngày 15/5/2019 giao nhà.

Khi ông Huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng theo như thỏa thuận thì phát hiện trong nhà có 1 bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và 1 phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện xác người bên trong và trình báo Công an.

Sau khi tiếp nhận hiện trường, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện trong thùng phuy nhựa 1 xác chết thứ hai cũng đang trong quá trình phân hủy. Trong quá trình điều tra, công an xác định, căn nhà của anh Vương trước khi bán lại cho anh Huân thì có cho một phụ nữ tên Thanh thuê từ tháng 10/2018 và cứ 3 tháng người phụ nữ này đến nhà của anh Vương ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên trả tiền thuê 1 lần.

Đại tá Trần Văn Chính (ngoài cùng bìa phải) Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị tại hiện trường

Trong văn bản khám nghiệm cho thấy, tử thi thứ nhất: giới tính nam, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu; khoảng 30-35 tuổi. Tử thi thứ hai, giới tính nam, cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, độ tuổi khoảng 35 tuổi, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại vẫn chưa xác định danh tính của các nạn nhân. Do đó, cùng với việc khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân, công an truy tìm hung thủ gây án để làm sáng tỏ vụ việc.

Để công tác phá án được thuận lợi, công an phát thông tin nhận dạng nạn nhân để người dân biết phối hợp cung cấp thông tin khi cần thiết.

Hương Chi