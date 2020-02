Gay cấn cuộc vây bắt, tiêu diệt Tuấn 'khỉ'

TP - Ngày 14/2, Bộ Công an thông báo, lực lượng công an đã nổ súng tiêu diệt đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn "khỉ") sau khi đối tượng dùng súng AK chống trả lực lượng cảnh sát vây bắt. Cùng ngày, Công an TPHCM cùng Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức cung cấp thông tin sơ bộ về vụ việc này.