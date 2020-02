Vụ án Tuấn 'khỉ': Bắt thêm nhiều đối tượng có liên quan

Theo Công an TPHCM, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc truy bắt Lê Quốc Tuấn, Công an TPHCM đã thành lập Ban Chuyên án; Bộ Công an cũng có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyên án để chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp truy bắt đối tượng được tập trung, thống nhất giữa Ban Chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM và ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông cung cấp thông tin về vụ án chiều 14/2.

Đến nay, qua 13 ngày nỗ lực điều tra, triển khai lực lượng; Công an TPHCM đã tích cực phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh giáp ranh triển khai nhiều biện pháp công tác để truy tìm nơi ẩn náu của đối tượng, phát động phong trào quần chúng, qua đó lực lượng Công an đã thu thập được nhiều thông tin do quần chúng cung cấp có giá trị xác định nơi nghi vấn ẩn náu của Lê Quốc Tuấn tại khu vực ngôi nhà bỏ hoang số 19/4C ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.