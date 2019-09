Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cấp dưới nâng điểm cho con 'sếp' bằng cách nào?

Khai trừ 2 đảng viên trước ngày xét xử



Sáng nay (18/9), TAND tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Năm bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương, Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung đều liên quan vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang năm 2018.

Nguồn tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, sáng 16/9, Đảng ủy Khối Cơ quan doanh nghiệp Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Hoài - nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Phòng Khảo thí) và Vũ Trọng Lương - nguyên Phó phòng Khảo thí (thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang). Các ông Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương là hai bị can trong vụ gian lận điểm thi xảy ra trong kỳ thi THPT 2018.

Theo quyết định kỷ luật, bị can Hoài đã lập danh sách và chuyển cho Vũ Trọng Lương xử lý bài thi trắc nghiệm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hà Giang nhằm nâng điểm cho 93 thí sinh. Bị can Vũ Trọng Lương đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, trực tiếp nâng điểm cho 107 thí sinh với tổng số 309 bài thi. Kết luận nêu rõ, sai phạm của hai bị can Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 20/7 và 23/7/2018, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Hà Giang quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nâng điểm tinh vi

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Giang, ngày 11/7/2018, kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2018 được công bố. Dư luận báo chí phản ánh nghi ngờ về điểm thi cao bất thường tại Hà Giang, Bộ GD&ĐT thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát xác minh vấn đề liên quan tổ chức kỳ thi và chấm thẩm định lại toàn bộ. Hội đồng chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định có hơn 330 bài thi môn trắc nghiệm của 114 thí sinh đã được nâng điểm.

Xét thấy vụ việc vi phạm nghiêm trọng quy chế thi và vi phạm pháp luật hình sự, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu đề nghị Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hà Giang điều tra. Quá trình điều tra, cảnh sát đã khởi tố 5 bị can: Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương, Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính, Lê Thị Dung.

Theo cáo trạng, đầu tháng 5/2018, Nguyễn Thanh Hoài gọi Vũ Trọng Lương sang phòng làm việc riêng và nói cần nâng điểm cho một số trường hợp đặc biệt. Lương đồng ý nhưng nói cần nghiên cứu phần mềm quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Giữa tháng 5/2018, sau khi quét và chấm thử trên phần mềm, Lương nói với Hoài rằng, Bộ GD&ĐT chỉ yêu cầu gửi file Excel thì có thể xử lý nâng điểm được. Sau đó, Hoài 3 lần đưa danh sách tổng số 93 thí sinh cần được nâng điểm môn thi trắc nghiệm. Trước thời gian diễn ra kỳ thi, qua các mối quan hệ từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân nhờ, Vũ Trọng Lương đã “nhận thêm” thông tin 14 thí sinh và điền vào danh sách cần nâng điểm rồi lưu trong máy tính làm việc tại cơ quan.

Ngày 27/6/2018, sau khi Bộ GD&ĐT công bố chính thức đáp án, bị can Lương tải và lưu vào máy tính chứa phần mềm chấm thi trắc nghiệm. Từ ngày 30/6 đến 2/7/2018, trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm, bị can Lương thực hiện chuyển kết quả bài làm của các thí sinh thể hiện trên ảnh quét phiếu trả lời trắc nghiệm sang file Excel.

Sau đó, Lương sửa dữ liệu đáp án bằng cách sao đáp án đúng đã tải rồi dán vào 309 phiếu trả lời trắc nghiệm của 107 thí sinh. Ngày 3/7/2018, sau khi xử lý bài thi, bị can Lương sao lưu thành 2 đĩa CD gửi Bộ GD&ĐT và Hội đồng thi tỉnh Hà Giang. Sau khi tổ xử lý bài thi trắc nghiệm hoàn thành xử lý bài thi, Hội đồng thi tỉnh Hà Giang niêm phong và giao chìa khóa cho Nguyễn Thanh Hoài.

Lo sợ điểm các thí sinh được nâng quá cao sẽ bị kiểm tra, bị can Hoài đưa chìa khóa phòng chứa hòm đựng bài thi với mục đích để cho bị can Lương vận chuyển bài thi từ Trường THPT chuyên Hà Giang về trụ sở Sở GD&ĐT để sửa chữa.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định, 247 bài trắc nghiệm của 106 thí sinh đã có sự tác động của bị can Vũ Trọng Lương chỉnh sửa đáp án trên phiếu trả lời của thí sinh. Còn 1 thí sinh chưa được sửa đáp án nâng điểm trên bài trắc nghiệm mặc dù bị can Lương đã chỉnh sửa đáp án trên đĩa CD gửi Bộ GD&ĐT.

