Hai cảnh sát giao thông bị đâm trọng thương khi đang làm nhiệm vụ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18/11, Công an huyện Đông Hưng nhận được tin báo tại km 70 + 900 đường tránh Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Trung, xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng), xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người bị thương.Công an huyện Đông Hưng đã phân công ba đồng chí thuộc Đội Cảnh sát giao thông gồm Trung tá Phạm Huy Hà, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng cùng Trung úy Hà Đức Tài và Trung úy Lê Khắc Khương khẩn trương xuống hiện trường; đồng thời thông tin và đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an xã Đông Sơn phối hợp điều tra, giải quyết.Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện xe môtô biển kiểm soát 17B3-117.03 và ba nam giới bị nạn nằm cạnh đó nên đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Trong lúc các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, sơ cứu người bị nạn, chờ xe cứu thương thì Nguyễn Duy Đạt (sinh năm 1993), Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Đông Cường (huyện Đông Hưng) và Tô Thế Hải (sinh năm 2000), trú tại xã Đông Hoàng (huyện Đông Hưng), đi hai xe môtô đến hiện trường chửi tục...Đúng lúc đó, ông Nguyễn Viết Diện (sinh năm 1968), trú tại thôn Dụ Đại 3, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đi xe môtô đến gần, bấm còi thì bị Nguyễn Duy Đạt đấm vào mặt.Sau đó, đối tượng Đạt giật bảng giấy vẽ hiện trường do Trung úy Hà Đức Tài đang cầm trên tay vứt xuống đường rồi rút dao gấp bằng kim loại, đâm vào bụng Trung úy Hà Đức Tài và tiếp tục đâm vào ngực và lưng Trung tá Phạm Huy Hà.Đối tượng Đạt tiếp tục nhảy lên xe ôtô của lực lượng Cảnh sát giao thông đang dừng ở mép đường, đạp hỏng cụm đèn ưu tiên, đập vỡ vali khám nghiệm của tổ công tác và ném xuống ruộng sát khu vực hiện trường.Trong lúc Đạt có các hành vi như trên, đối tượng Nguyễn Thế Duy và Tô Thế Hải chửi bới lăng mạ tổ công tác.Trung tá Phạm Huy Hà và Trung úy Hà Đức Tài được các lực lượng chức năng và người thân đưa đi cấp cứu.Theo đó, Trung tá Phạm Huy Hà bị đâm vào ngực trái và giữa lưng, bị tràn dịch màng phổi, đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mổ phẫu thuật. Trung úy Hà Đức Tài bị đâm vào cạnh sườn phải và ông Nguyễn Viết Diện bị sưng phù nề vùng mũi, nghi dập sống mũi, đều đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đông Hưng đã huy động lực lượng, tổ chức truy bắt các đối tượng.Đến 0 giờ 30 phút ngày 19/11, Công an huyện Đông Hưng đã bắt được ba đối tượng nói trên khi đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 10, địa phận xã Đông Các (huyện Đông Hưng).Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 18/11, Nguyễn Duy Đạt đi xe máy từ huyện Tiền Hải về xã Đông Sơn ăn cơm, uống rượu, sau đó tiếp tục đi xe máy xuống xã Đông Phương uống bia cùng Tô Thế Hải, Nguyễn Thế Duy.Trong lúc uống bia, Đạt và các đối tượng nhận được thông tin việc ba người bạn của Đạt bị tai nạn giao thông nên cả 3 cùng đến khu vực hiện trường vụ tai nạn và gây ra vụ việc như trên.Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng tập trung điều tra, làm rõ vụ việc.