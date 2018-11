Khởi tố 2 nguyên chi cục thi hành án dân sự

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, cho biết vụ thượng tá Vũ Văn Hải – Phó trưởng Công an TX. Đồng Xoài lái xe ô tô gây tai nạn liên hoàn đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Trong khi đó, phía công an cho hay, không có cơ sở để khởi tố vụ án.

Khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Mạnh không chấp hành mà lao xe vào tổ công tác. Sau đó, Mạnh rút dao chém khiến 3 chiến sĩ công an bị thương.

Nghe người dân xôn xao con gái mình có dấu hiệu mang thai, chị N. về nhà gặng hỏi thì hoảng hồn nhận thông tin, kẻ gây ra sự việc là… chồng mình. Công an sở tại đã tạm giữ đối tượng để phục vụ điều tra.

Sáng 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Việt (SN 1978, trú khối phố 6, phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản