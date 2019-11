Khởi tố 3 bị can làm gần 1.000 vé giả xem trận Việt Nam – Thái Lan

Quảng cáo

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra liên quan vụ sản xuất, tiêu thụ gần 1.000 vé giả xem trận bóng Việt Nam – Thái Lan.

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Kiên (SN 1970, trú tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968, trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Đình Chiến (SN 1991, quê tỉnh Hà Nam). Các bị can bị khởi tố về tội “Làm, buôn bán tem giả, vé giả”.

Trong đố, Bùi Văn Kiên là chủ mưu, cầm đầu tổ chức sản xuất và trực tiếp bán vé ra thị trường. Còn Ấn và Chiến là 2 đồng phạm.

Bị can Bùi Văn Kiên, chủ mưu cầm đầu đường dây sản xuất tiêu thụ vé giả tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, trước trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan (diễn ra ngày 19/11), Kiên mua 3 chiếc vé thật, sau đó Kiên đặt Công ty TNHH Đầu tư In Việt Nam do Nghiêm Văn Thành làm Giám đốc in 30.000 chiếc tem để có thể dán lên vé giả cho giống những vé thật.

Kiên cũng mang phôi vé thuê Nguyễn Khắc Ấn (chủ cửa hàng photo copy trên phố Nguyễn Chí Thanh) để chỉnh sửa, in ấn. Do không thạo phần mềm chỉnh sửa, Ấn bảo nhân viên là Nguyễn Đình Chiến thực hiện.

Chiến và Ấn lấy phôi vé chỉnh sửa số seri, số ghế rồi copy màu thành 300 tờ A4 (mỗi tờ A4 được 3 vé giả) với chi phí in 6.000 đồng/tờ A4. In xong được 900 vé giả trận Việt Nam – Thái Lan, mệnh giá 400.000-500.000 đồng, Kiên dung 30.000 tem giả đặt trước dán lên và dùng dao rọc giấy tạo lỗ thủng trên vé giả giống thật.

Sau khi có vé, Kiên rủ Lê Anh Tuấn cùng đi tiêu thụ số vé này. Mỗi vé bán được Kiên sẽ cho Tuấn 200.000 đồng.

Gần 900 vé giả bị thu giữ.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, trong đêm 18/11 và ngày 19/11/2019, qua công tác trinh sát, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện có một số đối tượng bán vé giả trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Qua xác minh, đến trưa ngày 19/11, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968), Nguyễn Đình Chiến (SN 1991) là đối tượng sản xuất vé giả cùng 3 đối tượng tiêu thụ là Bùi Văn Kiên (SN 1970), Lê Thị Liên (SN 1982), Hoàng Thành Trực (SN 1966).

Công an đã thu giữ 852 vé giả và toàn bộ máy tính, máy in cùng các bản phôi; mỗi cặp vé giả các đối tượng bán với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng.

Cũng trưa 19/11, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang đối tượng bán vé giả trước sân Mỹ Đình. Cảnh sát đã đưa người này về trụ sở để làm rõ.

Nguyễn Hoàn