Khởi tố, tạm giam chủ 'động lắc' núp bóng quán karaoke

Ngày 13/11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với: Nguyễn Hoàng (SN 1964, trú 36-38 Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành) - chủ quán karaoke Hoàng Phúc; Đặng Thanh Vàng (SN 1986, trú xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) và Lê Quang Hùng (SN 1993, trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và Huỳnh Ngọc Hoàng (SN 1989, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào 2h30 ngày 01/11/2018, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk do đại tá Vũ Hồng Văn - giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Phúc trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành. (cách trụ sở làm việc Công an phường Tân Thành chừng 1km-PV).

Cơ quan Công an phát hiện 8 phòng hoạt động quá thời gian quy định, trong đó có 6 phòng có nhiều nhóm nam nữ thanh niên đang “phê” ma túy, lắc nhảy điên cuồng trong tiếng nhạc.

Cụ thể, tại phòng 703, cơ quan Công an phát hiện thu giữ chất rắn (dạng viên nén) và chất bột màu trắng trên đĩa nhựa màu trắng. Bước đầu Huỳnh Ngọc Hoàng khai, mua số ma túy nói trên với giá 400.000 đồng tại TP.Hồ Chí Minh đem đến quán karaoke sử dụng. Qua giám định tổng khối lượng ma tuý thu được là 1,5084 gam ma túy loại MDMA và 0,1016 gam ma túy loại Ketamine.

Tiến hành kiểm tra tại phòng 602, phát hiện có 10 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua giám định, lực lượng chức năng đã thu giữ 0,5048 gam loại ma túy Ketamine.

Tại cơ quan điều tra chủ quán karaoke Hoàng Phúc khai nhận, vì lợi nhuận đã sắp xếp phòng “bay” chuyên dùng để nghe nhạc và sử dụng ma túy tại phòng. Để quản lý các phòng, Nguyễn Hoàng thuê đối tượng Đặng Thanh Vàng và Lê Quang Hùng làm lễ tân để hướng dẫn khi khách có nhu cầu thuê phòng “bay” để sử dụng ma túy với giá 200.000 đồng/giờ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, đầu năm 2017 qua công tác đấu tranh, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện và bắt giữ 37 đối tượng tại các phòng hát có dấu hiệu sử dụng ma túy tại quán karaoke Hoàng Phúc. Kết quả xét nghiệm cho thấy, có 28 thanh niên dương tính với ma túy. Tuy nhiên sau đó chủ quán là ông Hoàng không bị xử lý hình sự và quán vẫn tiếp tục hoạt động.

