Mất hơn nửa tỷ khi xuống ô tô đuổi theo vợ vì cãi nhau

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 4 giờ sáng 26/10, anh Phùng Anh (SN 1982, quê tỉnh Nam Định; tạm trú quận 8, TPHCM) chở vợ bằng xe ôtô hiệu Honda CRV đi trên đường Tây Hòa thì dừng lại do hai vợ chồng bất đồng quan điểm cãi nhau. Trong lúc tức giận, vợ anh Phùng Anh đã mở cửa xuống xe đi bộ ra hướng xa lộ Hà Nội.



Thấy vậy, anh Phùng Anh xuống xe chạy bộ theo để gọi vợ lại nhưng quên đóng cửa xe. Một lúc sau hai vợ chồng quay lại xe thì phát hiện bị mất túi xách hàng hiệu, bên trong có số tài sản quý, gồm điện thoại di động Iphone X, điện thoại hiệu Vertu, 100 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ liên quan. Đến chiều cùng ngày, anh Phùng Anh đến Công an phường Phước Long A trình báo sự việc mất cắp tài sản.

Sau khi thụ lý điều tra ban đầu, công an phường nhận thấy vụ việc quá phức tạp nên đã chuyển hồ sơ lên Công an quận 9 nhằm huy động lực lượng điều tra chuyên nghiệp để làm sáng tỏ vụ trộm.

Tiến hành mở cuộc điều tra truy xét, Đội cảnh sát hình sự sử dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn thì phát hiện kẻ tình nghi là Thạch Cang (tên còn gọi là Kha, SN 1994, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng).

Thạch Cang khai, khoảng 4 giờ sáng 26/10, điều khiển xe máy hiệu Exiter BS: 77E1-212.44 đi mua đồ ăn về tiệm game bắn cá nằm trên đường Tây Hòa thì thấy hai vợ chồng anh Phùng Anh cãi nhau ngoài đường, gần đó có chiếc Honda CRV đang nổ máy.

Lúc này Cang đang dừng xe quan sát thì thấy đối tượng tên Xí Được đang đi bộ bên kia đường nên rủ cùng nhau đột nhập xe ôtô lấy trộm tài sản. Mất vài giây hội ý, Cang đứng canh chừng để Được mở cửa vào xe lấy trộm giỏ xách rồi hai tên chạy vào khu dự án nhà ở Bách Giang (khu phố 4, phường Phước Long A) lục giỏ kiểm tra lấy tài sản. Được lấy chiếc điện thoại Iphone X giấu dưới đống gạch rồi bảo Cang chở về khu chòi lá ở gần đó.Tại đây, Được lục túi xách chia cho Cang 43 triệu đồng, sau đó hai tên quay lại lấy điện thoại đem đến phường Hiệp Phú, quận 9 bán cho tiệm điện thoại được 6,5 triệu đồng, Được đưa cho Cang 3 triệu đồng. Tổng cộng Cang có được 46,5 triệu đồng, mang trả nợ hết 41 triệu đồng, dùng 1.750.000 đồng đi chuộc điện thoại Samsung đã cầm cố trước đó.Đến ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm bắt tạm giam Thạch Cang để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”, tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại là Xí Được.Qua trích lục hồ sơ, Công an quận 9 xác định Xí Được có tên đầy đủ là Bùi Văn Thanh (SN 1977, ngụ khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9). Bản thân đối tượng này có nhiều tiền án, tiền sự ở địa phương. Sau nhiều ngày bỏ trốn, đến tối 20/11, trinh sát phát hiện Xí Được xuất hiện ở phường Phước Long A nên tiến hành bắt giữ đưa về đồn làm việc.Qua đấu tranh, Xí Được đã thừa nhận hành vi cùng đồng bọn lấy trộm giỏ xách trên xe Honda CRV. Toàn bộ số tiền trộm cắp có được, Xí Được tiêu xài hết, riêng chiếc điện thoại Vertu quá đắt tiền nên nhiều lần rao bán mà không có người mua, nên khi bị bắt công an cũng đã thu giữ được chiếc điện thoại này khi Xí Được đang cất giữ nó.Hiện CQĐT Công an quận 9 đang tiếp tục đấu tranh với hai đối tượng để làm rõ quá trình trộm cắp và tiêu thụ tài sản. Theo phía bị hại cho biết, ngoài chiếc điện thoại Iphone X và 100 triệu đồng tiền mặt, chiếc điện thoại Vertu lúc mới mua trị giá hơn nửa tỷ đồng . Công an đang làm thủ tục định giá chiếc điện thoại để xử lý các đối