Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú

Ngày 10/5, Công an Đồng Nai thông tin, đối tượng Đỗ Huy Hùng (SN 1974, ngụ ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đỗ Huy Hùng Đỗ Huy Hùng

Qua điều tra cơ quan công an xác định, Đỗ Huy Hùng là một trong số 5 đối tượng đàn em thân tín của Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tuấn “cá”, SN 1977, ngụ khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP.Biên Hòa)) chủ mưu cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An, thuộc phường Hóa An, TP Biên Hòa.

Chiều ngày 7/5, Tuấn “cá” và Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Úc, SN 1991, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Tuấn “cá“ Tuấn “cá“



Theo điều tra, khoảng giữa năm 2019, Tuấn “cá” chủ mưu, cầm đầu đường dây hoạt động bảo kê, “tín dụng đen” ở khu vực chợ tự phát trước cổng Công ty PouChen và chợ Hóa An (thuộc phường Hóa An, TP.Biên Hòa) để thu tiền. Hàng tháng, các tiểu thương phải đóng tiền mặt bằng, tiền quét dọn vệ sinh và một số chi phí khác cho Tuấn từ 5000 đồng đến 400 ngàn đồng.

Việc thu tiền Tuấn “cá” đều giao cho Đỗ Huy Hùng và Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Úc) cùng 2 đối tượng nữa thực hiện. Những tiểu thương không chịu đóng tiền hàng tháng, Tuấn chỉ đạo đàn em đe dọa, đuổi đánh, không cho bán hàng.

Loan “cá” Loan “cá”

Trước đó, ngày 5/5, Cảnh sát hình sự Đồng Nai đã bắt giữ Lý Thị Loan (biệt danh Loan “cá”, vợ của Tuấn “cá”) kẻ cầm đầu đường dây “bảo kê”, thu tiền trái phép của các tiểu thương buôn bán ở khu vực (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) Hóa An, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam thêm 10 đối tượng liên quan đến đường dây hoạt động “bảo kê”, “tín dụng đen” của vợ chồng Loan và Tuấn.

Mạnh Thắng