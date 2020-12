Ông Tất Thành Cang bị bắt do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Liên quan những sai phạm tại IPC và Sadeco, ngày 15/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Sadeco để điều tra về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trước đó, ngày 14/5, ông Tề Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty IPC cũng bị khởi tố và bắt tạm giam với cùng tội danh nói trên. Cả hai bị can nói trên liên quan đến thương vụ bán 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim với giá rẻ, gây thất thoát lớn cho doanh nghiệp nhà nước. Liên quan đến những sai phạm tại IPC và Sedeco, từ năm 2019 đến nay, Công an TPHCM cũng đã khởi tố gần hai chục bị can khác có liên quan để điều tra.