Quảng Ninh: Bắt giữ nghi phạm dùng dao uy hiếp cướp taxi

Liên quan đến việc công an Đồng Nai triệt phá băng nhóm chuyên hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê” và cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương ven khu công nghiệp (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) và các tiểu thương quanh khu vực (phường Hóa An, TP.Biên Hòa), một đối tượng của băng nhóm này đã ra đầu thú.

Theo cáo buộc, Nguyễn Minh Khoa (cựu cán bộ công an) thỏa thuận, nhờ Lò Văn Huynh sửa bài, nâng cho 3 thí sinh đạt 27 điểm để đỗ trường công an với giá 700 triệu đồng/người. Bị cáo Huynh còn nhận nâng giúp một thí sinh khác đủ điểm vào trường công an với giá 300 triệu đồng.