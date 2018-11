Tài xế rút dao, mã tấu chém 2 bảo vệ thương vong vì bị nhắc nhở

Ngày 14/11, Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng này bị cáo buộc dùng mã tấu chém 2 người thương vong.

Theo đó, khoảng 22h30 tối ngày 13/11, sau khi đi nhậu cùng nhóm bạn, Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1986, ngụ quận 12, TP.HCM) lái xe mang BKS: 51D – 262.28 của công ty vận taỉ Nam Đô đi vào kho ngoại quan thuộc khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương.

Hiện trường vụ án mạng.

Khi Tuấn đến cổng công ty thì anh Lê Văn Mến (SN 1991, ngụ tỉnh An Giang) là bảo vệ kho nhắc nhở tài xế này khi đi vào kho phải mặc đồ bảo hộ lao động. Tuấn không đồng ý nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Tuấn đi vào bãi xe, điều khiển ô tô tải chạy ra đến cổng thì bị bảo vệ dừng lại. Tuấn lấy 1 con dao tự chế đi vào chốt bảo vệ chém nhiều nhát vào người anh Mến. Bị chém anh Mến dùng gậy cao su đỡ rồi bỏ chạy.

Đối tượng gây án bị bắt.

Lúc bấy giờ, anh Lò Cún Phúc (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Thuận) là bảo vệ đang trực chốt thấy đồng nghiệp bị đánh thì vào can ngăn. Anh Phúc bị Tuấn dùng mã tấu trên xe chém nhiều nhát vào đùi gây đứt mạch máu chủ. Khi Tuấn cầm mã tấu rượt chém anh Mến ra đến đầu đường thì bị lực lượng Công an phường Bình Hòa phát hiện, khống chế. Anh Phúc được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX. Thuận An , sau đó chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thì tử vong. Trong khi đó, anh Mến đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng.

Hương Chi