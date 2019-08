'Thương vụ' du lịch bạc tỷ của Sagri: Bắt nhiều đối tượng liên quan

Quảng cáo

Theo đó, liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Sagri), ngày 24/8 cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam ông Đoàn Quang Hồi, giám đốc và bà Nguyễn Thị Nguyên, kế toán trưởng Cty lữ hành Hoà Bình Quốc tế đồng thời bắt tạm giam Trần Văn Trường - giám đốc Cty Du lịch Thanh niên xung phong và Đỗ Sĩ Hoài Thanh - kế toán trưởng của công ty này.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, từ 3/10 đến 1/11/2016, ông Lê Tấn Hùng -cựu Tổng giám đốc Sagri đã ký 10 hợp đồng với Cty Du lịch thanh niên xung phong và Cty lữ hành Hòa Bình Quốc tế về việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng.

Đưa vụ án SAGRI vào diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng theo dõi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã thống nhất bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tuy nhiên, khi Thanh tra TPHCM vào cuộc phát hiện không có người nào tham gia chuyến đi. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cũng khẳng định, 40 trong số 70 người tham gia chuyến đi nước ngoài không có trong danh sách, số còn lại 30 người không có thông tin trên hệ thống xuất nhập cảnh.

Từ những thông tin và tài liệu thu thập được, Thanh tra TPHCM kết luận, Sagri không thực hiện các chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài như kế hoạch tại các nước gồm: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Nga, Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Nam Dubai, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…, nhưng vẫn thanh toán toàn bộ chi phí cho 2 công ty du lịch trên với tổng số tiền hơn 13,3 tỷ đồng là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng Sagri được xác định liên quan đến vụ chi khống 13,3 tỷ đồng cho cán bộ, người lao động đi “học tập nước ngoài”.

Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 11/2016 phía Sagri có điện thoại cho Cty lữ hành Hòa Bình Quốc tế yêu cầu dời chuyến đi lại sang năm 2017 do cán bộ Sagri chưa thể đi. Để tạo sự đảm bảo cho chuyến đi sau đó, vào tháng 12/2016 phía Sagri đã chuyển 100% số tiền theo hợp đồng là 8,3 tỷ đồng cho phía Cty lữ hành Hòa Bình Quốc tế và số tiền gần 5 tỷ đồng cho Cty du lịch Thanh Niên xung phong. Đến tháng 3/2017, phía Sagri đã chuyển danh sách đoàn đi gồm 84 người chia làm 3 đợt đi.

Theo Thanh tra TPHCM, Sagri có dấu hiệu câu kết với 2 công ty du lịch lập hồ sơ chứng từ để hợp thức hóa vụ việc, hạch toán và quyết toán không đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố các bị can để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài việc bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan thương vụ du lịch bạc tỷ của Sagri vừa kể trên, Cơ quan điều tra còn khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính của Cty du lịch Hòa Bình Quốc tế. Trong vụ án này Mai là người có vai trò lo thủ tục và làm các biên bản xác nhận tour cho Sagri.

Sau khi chuyển trả tiền cho Sagri ngày 25/7 thì ngày 28/7 phía Cty Lữ hành Hòa Bình Quốc tế đã điều chỉnh thông tin hóa đơn

Ngọc Lâm- Thanh Quang