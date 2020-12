Tiết lộ lí do khiến nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị bắt

Quảng cáo

Ngày 16/12, Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng (Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố - Saigon Co.op) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.



Theo Công an TPHCM, ông Diệp Dũng bị bắt tạm giam để điều tra sau khi Cơ quan An ninh điều tra xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm theo kết luận của Thanh tra TPHCM. Kết luận Thanh tra TPHCM về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại đơn vị này, trong đó có vai trò và trách nhiệm của ông Diệp Dũng.

Thời còn làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, ông Diệp Dũng đã để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh Văn Minh

Cụ thể, các tài sản Saigon Co.op tiếp nhận từ Liên hiệp HTX Mua bán TPHCM chuyển sang và nguồn tài trợ khác, Saigon Co.op phải có nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển và xây dựng quy chế để quản lý chặt chẽ tài sản không chia. Nhưng Saigon Co.op chưa mở sổ theo dõi khi tiếp nhận tài sản không chia là không thực hiện đúng quy định.

Dẫn đến mặt bằng số 1 Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) hiện nay chưa có hồ sơ pháp lý nên việc Saigon Co.op đang quản lý và sử dụng là không đủ thủ tục pháp lý.

Có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt tài sản

Kết luận Thanh tra cũng nêu việc tăng vốn điều lệ năm 2020, về trình tự thủ tục, qua kiểm tra nhận thấy Saigon Co.op thực hiện chưa đúng quy định của Luật Hợp tác xã và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được Đại hội thành viên thông qua.

Về nguồn vốn góp, các HTX thành viên tổ chức triển khai việc huy động vốn của các thành viên không đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật Hợp tác xã và Điều lệ.

Ông Diệp Dũng.

Qua kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX thành viên, Thanh tra TPHCM cũng nhận thấy có 6 HTX hoạt động kinh doanh không có hiệu quả trong các năm 2018, 2019.

Một số HTX hoạt động mức lợi nhuận đạt sau thuế dưới 6 tỷ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi phần lớn các HTX lợi nhuận đạt được sau thuế chỉ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỷ đồng là điều không bình thường.

Bên cạnh đó, phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của các HTX thành viên cho thấy, tỷ suất lợi nhuận đạt được từ 26% - 39% trên vốn góp nên nhu cầu của các cá nhân, tổ chức muốn đầu tư vào Saigon Co.op là có cơ sở.

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với ông Diệp Dũng hồi tháng 7/2020. Ảnh Trung tâm Báo chí TPHCM

Điều này cũng cho thấy nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên thì Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động.

Đồng thời, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, việc làm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Điều chuyển công tác trước khi bị bắt Đến ngày 28/7, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - Thành ủy viên và đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op). Đến tháng 9/2020, Thành uỷ TPHCM đã có quyết định điều động ông Diệp Dũng (Thành uỷ viên, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC). Sau đó ông Diệp Dũng được chuyển công tác về Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM.

Bắt tạm giam ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Quá trình xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm theo kết luận của Thanh tra TPHCM về việc chấp hành quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Saigon Co.op), ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op.

Ông Diệp Dũng xin từ chức Chủ tịch Saigon Co.op Ông Diệp Dũng gửi đơn đến Thường trực Thành ủy TPHCM xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op vì "chưa hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao". Vì sao Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Diệp Dũng bị đình chỉ? Ngày 28/7, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải đã triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - thành ủy viên, và đình chỉ các vai trò trong ban chấp hành, ban thường vụ và bí thư Đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op). Đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op với ông Diệp Dũng Sau khi có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Saigon Co.op, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op đối với ông Diệp Dũng.

Văn Minh