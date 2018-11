Tuyên án nhóm vận chuyển hàng cấm tông CSGT bị thương nặng

Chiều 29/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử và tuyên án đối với các bị cáo gồm: Đỗ Tấn Chức lĩnh 15 năm tù tội giết người, 7 năm tù tội vận chuyển hàng cấm, tổng hình phạt là 22 năm tù giam. Đối với bị cáo Hoàng Thị Toan bị 6 năm tù về tội vận chuyển hàng cấm. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Phú lĩnh 7 năm tù về tội vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, tại phiên tòa khi luật sư bào chữa cho bị cáo Chức và Toan đang trình bày quan điểm cho rằng hành vi của Chức chỉ là chống người thi hành công vụ chứ không phải là hành vi cố ý giết người để giảm hình phát cho các bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo đề nghị dừng phần bào chữa và không cần luật sư tiếp tục bào chữa. Trước tình huống bất ngờ trên, luật sư hỏi bị cáo nhiều lần có thật sự đó là quyết định của bị cáo? Trả lời luật sư, các bị cáo nói tự mình đưa ra ý kiến.

Chức và Phú tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 7/3/2017, Hoàng Thị Toan (31 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) cùng Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ tại Nghệ An) điều khiển 2 xe ôtô đến cửa khẩu Tho Mo thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để mua 12.850 bao thuốc lá hiệu 555 mang về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.

Về tới địa phận tỉnh Bình Dương, Phú điều khiển xe chở số thuốc lá đi trước, Chức cùng Toan đi xe ôtô khác theo sau. Khi đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương phát hiện, ra tín hiệu dừng xe, nhưng các đối tượng không dừng lại và tăng ga bỏ chạy.

Nhóm vận chuyển hàng cấm tông CSGT bị thương

Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi 15km thì bắt kịp các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng này đã nhiều lần điều khiển ôtô đâm vào xe công an, khiến các chiến sĩ ngã bị thương. Đến đoạn qua thị xã Dĩ An, Bình Dương Tổ tuần tra bắn thủng lốp xe của Đỗ Tấn Chức, nhưng các đối tượng này vẫn ngoan cố tông xe vào xe công an và lái xe bỏ chạy.

Cú tông làm trung úy Bùi Văn Lựa và chiến sĩ Nguyễn Phi Long Hải văng lên vỉa hè khoảng hơn 6 mét, bị thương nằm bất tỉnh.

Hương Chi