Vì sao Bộ Công an xin lỗi 2 doanh nhân trong vụ án ‘hậu’ Năm Cam?

Quảng cáo

Những cơn đau quặn do SỎI THẬN hành hạ gần 3 thập kỷ, bà Vân đã vượt qua nhờ cách này

Năm 2002, Bộ Công an điều tra chuyên án mang bí số Z.501 (Năm Cam và đồng phạm). Ông Nguyễn Tuyến Dũng (nguyên điều tra viên cao cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang) và ông Nguyễn Văn Nên (phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tiền Giang) được điều động tham gia chuyên án.

Kết thúc chuyên án Năm Cam, Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng một số vụ án có dấu hiệu liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó có vụ gây rối trật tự công cộng tại Cty Gas Bình Dương ở Khu công nghiệp Đồng An do Cty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Tiến hành điều tra, vào tháng 4/2003, ông Nguyễn Văn Nên ký lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Mạnh Lân, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình giải quyết vụ gây rối của ông Lân, ông Nên và ông Dũng phát hiện ra ông Lân có vụ tranh chấp dân sự giữa Cty ông Lân và vợ chồng ông Nguyễn Văn Cư cùng bà Huỳnh Thị Thu. Ông Nên và ông Dũng đã lạm quyền xử lý luôn.

Ông Nên và ông Dũng buộc ông Cư nộp cho công an 5,2 tỷ đồng để trả cho ông Lân và yêu cầu ông Lân nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 23.000 m2 cho công an để trả cho bà Thu và ông Cư.

Khi ông Lân nộp tiền, ông Nên không giao tiền cho ông Lân mà gửi ngân hàng để lấy lãi khoảng 1,2 tỷ đồng.

Về hành vi của ông Dũng và ông Nên, ngày 9/5/2017, TAND tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm tuyên phạt ông Dũng 5 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Do ông Nguyễn Văn Nên đang điều trị bệnh tâm thần nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Sau án sơ thẩm, ông Dũng kháng cáo kêu oan nên ngày 12/7/2018, TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm. Bản án phúc thẩm tuyên giảm cho ông Dũng 1 năm tù (còn 4 năm tù so với 5 năm của án sơ thẩm). Về dân sự, bản án phúc thẩm tuyên giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm. Bác yêu cầu bồi thường trên 8,2 tỷ đồng của Cty Hưng Thịnh; bác yêu cầu bồi thường của ông Lân 1,9 tỷ đồng.

Đáng lưu ý là tại phiên tòa phúc thẩm, ông Lân đề nghị Tòa án xem xét khởi tố, điều tra hành vi bắt tạm giam oan ông. Bản án tuyên rằng do giới hạn xét xử, HĐXX không xem xét, ông Lân có quyền gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý tiếp.

Hơn 1 năm, tính từ ngày Tòa xử phúc thẩm (12/7/2018), nay Bộ Công an mới tổ chức xin lỗi ông Hướng, ông Lân vào ngày 5/3 như nêu trên.

Tân Châu