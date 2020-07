Phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị làm giả, có dấu hiệu hình sự

Quảng cáo

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) nhận được phản ánh sản phẩm TPBVSK Viên bổ thảo mộc G Star của Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold có chứa chất phenolphtalein (Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold có địa chỉ: tầng 5, số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội là tổ chức công bố chịu trách nhiệm về sản phẩm theo Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 12239/2019/ĐKSP ngày 31/10/2019).



Tiếp nhận thông tin phản ánh, Cục ATTP đã xác minh đối với đơn vị sản xuất, đơn vị công bố và đơn vị kiểm nghiệm, bước đầu ghi nhận như sau: kể từ thời điểm công bố, Công ty TNHH dược phẩm Fusi sản xuất cho Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold 01 lô sản phẩm TPBVSK Viên bổ thảo mộc G Star (lô sản phẩm: 012019, NSX: 16112019, HD: 15112022), Công ty TNHH dược phẩm Fusi đã gửi mẫu lưu đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm tra.



Kết quả kiểm nghiệm mẫu lưu và nguyên liệu đầu vào do Công ty TNHH dược phẩm Fusi cung cấp âm tính với chất phenolphtalein. Công ty TNHH dược phẩm Fusi đã phân tích 08 điểm khác nhau của sản phẩm Viên bổ thảo mộc G Star báo chí phản ánh và mẫu lưu sản phẩm Viên bổ thảo mộc G Star tại Công ty.

Đối với đơn vị công bố sản phẩm là Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold, UBND xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã cung cấp thông tin: Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold không còn hoạt động tại địa chỉ: Tầng 5, số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.



Sản phẩm TPBVSK Viên bổ thảo mộc G Star có chất phenolphtalein lưu hành trên thị trường có dấu hiệu của việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, vụ việc có dấu hiệu hình sự, Cục An toàn thực phẩm đang trong quá trình phối hợp với cơ quan công an xử lý; chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố kiểm tra giám sát việc lưu hành sản phẩm TPBVSK Viên bổ thảo mộc G Star trên địa bàn.



Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo để người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star do Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold công bố nêu trên. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm này, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định.

Quảng An