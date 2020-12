Thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp bổ máu, chữa tóc bạc sớm bị 'tuýt còi'

Quảng cáo

Theo đó Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website: http://www.thaybinhchuatoc.info; http://hacotruongvietbinh.vn, http://tocthaybinh.vn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ban thốc khang vi phạm: quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Quảng cáo sản phẩm dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm; Sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.



Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Thương mại Haduco, địa chỉ trụ sở chính: OF-14, tầng 2 tòa R4 Royal city, số 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Thương mại Haduco không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH Thương mại Haduco, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ban thốc khang trên các website nêu trên.



Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ban thốc khang quảng cáo vi phạm trên website nêu trên.

