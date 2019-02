Trump đề nghị châu Âu 'tiếp nhận trở lại' các chiến binh IS

Ô ng Trump đã đưa ra lời kêu gọi trên trang cá nhân, đồng thời hùng hồn tuyên bố "Nhà nước Hồi giáo" của IS sẽ sụp đổ sau một vài ngày nữa. Lực lượng người Kurd - đồng minh của Mỹ đã tiếp tục tấn công và giành lại thêm nhiều phần lãnh thổ từ tay IS trên chiến trường Baghuz, khu vực nằm giữa biên giới Syria và Iraq, BBC đưa tin. Lực lượng người Kurd đã bắt giữ các chiến binh IS tại khu vực này.

Cũng trên trang cá nhân, ông Trump bày tỏ không muốn thấy các chiến binh IS "tràn ngập" châu Âu, vốn là nơi chúng rất muốn quay trở lại để gây tội ác. Mặt khác, ông Trump cho biết Mỹ sẽ không tiếp tục giam giữ chúng trong thời gian sắp tới. Các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại trước mối đe dọa đối với châu Âu nếu các chiến binh này không bị đưa ra xét xử hay quản thúc.

Mối quan ngại của người đứng đầu Nhà Trắng không phải là không có cơ sở, khi các quan chức tình báo Anh đã nắm được thông tin IS đang tái tổ chức lực lượng, tiềm ẩn nguy cơ tiến hành các cuộc tấn công tại Syria trong thời gian tới. Bên cạnh đó, vụ việc Shamima Begum, một trong ba nữ sinh đã rời nước Anh năm 2015 để tham gia IS, rồi trở lại và mới đây vừa sinh con, lại càng làm tăng thêm cảnh giác đối với những người "từng bán mình cho quỷ dữ".

Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu tiến bộ quốc tế, có khoảng 5904 người từ các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Anh đã đến Iraq và Syria để tham gia IS. Trong đó, số người từ Anh và Pháp chiếm phần lớn. Các quốc gia châu Âu đã tiến hành nhiều biện pháp để tiến cận với những người này, nhằm xác định thân phận và việc làm của họ trong IS, cũng như giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng.

Phục Hưng

Theo BBC