Cam kết tự trả lương nhân viên, M.U khiến Liverpool bẽ mặt

Bác sĩ ở đội bóng Pháp tự tử sau khi mắc COVID-19 Bác sĩ Bernard Gonzalez của CLB Stade de Reims đã tự tử sau khi mắc COVID-19.

Giảm 75 triệu euro tiền lương, Real thanh lý những cầu thủ nào? Real Madrid muốn cắt giảm 75 triệu euro tiền lương, từ 284 triệu euro xuống còn 209 triệu euro, điều này bắt buộc họ phải thanh lý hàng loạt ngôi sao.

Vì sao De Bruyne không chịu giảm lương mùa dịch COVID-19? Kenvin De Bruyne và một vài ngôi sao tại Premier League tỏ ra không hài lòng trước yêu cầu giảm lương vì dịch COVID-19 từ Ban lãnh đạo. Theo đó họ cho rằng, mình nên tiếp tục nhận lương đầy đủ và sẽ dùng một phần lương đó để ủng hộ trực tiếp cho ngành y tế.

Cuối tuần vừa qua, Liverpool đã bị giới mộ điệu chỉ trích thậm tệ khi quyết định “sa thải tạm thời” một nửa nhân viên của CLB. Với quyết định này, Liverpool chỉ phải trả 20% tiền lương cho các nhân viên đang nghỉ việc vì COVID-19, trong khi Chính phủ Anh phải 80% tiền lương còn lại theo chương trình hỗ trợ “duy trì việc làm”.Chương trình “duy trì việc làm” được Chính phủ Anh đưa ra để cứu giúp các doanh nghiệp ở nước này vượt qua khủng hoảng tài chính do dịch COVID-19 gây ra. Theo đó, chương trình sẽ trả đến 80% tiền lương cho người lao động bị sa thải hoặc phải nghỉ việc tại nhà, với số tiền tối đa 2.500 bảng/1 người/1 tháng, kéo dài ít nhất 3 tháng tính từ ngày 1/3.Liverpool bị chỉ trích bởi lẽ họ là CLB giàu có và lãi lớn tại Anh. Hồi đầu năm, The Reds vừa công bố doanh thu kỷ lục của mùa giải 2018-19 là 533 triệu bảng. Họ cũng đạt lợi nhuận sau thuế lên đến 42 triệu bảng. Giới quan sát cho rằng một doanh nghiệp tầm cỡ Liverpool không cần đến nguồn tiền từ Chính phủ Anh, vốn là tiền thuế của người dân nước này đóng góp.Ngay sau khi Liverpool hứng chịu cơn thịnh nộ của đám đông, hai CLB thành Manchester là Man City và M.U đều khẳng định họ sẽ tự trả 100% tiền lương cho các nhân viên trong mùa dịch, ngay cả khi họ đang phải tạm nghỉ việc để tự cách ly tại nhà.Thực tế, M.U từng hứa hẹn điều này từ trước, trong khi Man City có nguồn tiền khổng lồ từ các ông chủ tỉ phú người Ả-rập và không lo ngại rơi vào khủng hoảng. Sự cam kết của 2 CLB này nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng, đặc biệt là M.U. Đội chủ sân Old Trafford chính là CLB có đội ngũ cán bộ, nhân viên đông nhất Ngoại hạng Anh hiện nay. Tính riêng các nhân viên làm việc vận hành CLB hàng ngày đã lên đến 900 người.Việc M.U tỏ ra “nghĩa hiệp” khiến nhiều người hâm mộ Liverpool cảm thấy bẽ mặt. Trong những ngày qua, các cựu cầu thủ và huyền thoại Liverpool liên tục đăng đàn chỉ trích CLB cũ.

