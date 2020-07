CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, sân Hàng Đẫy bị phạt 40 triệu đồng

Quảng cáo

Trận đấu diễn ra hồi cuối tuần qua, kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội bóng của Quang Hải và các đồng đội. Do lường tính chất căng thẳng của trận đấu, BTC sân Hàng Đẫy đã triển khai lực lượng an ninh đông đảo, lên kế hoạch đảm bảo an ninh chặt chẽ.

Mặc dù vậy, sân Hàng Đẫy vẫn không ngăn chặn được hoàn toàn việc các CĐV Hải Phòng đưa pháo sáng vào sân và đốt trong thời gian diễn ra trận đấu. Ở hiệp 1 và hiệp 2, CĐV Hải Phòng nhiều lần đốt pháo sáng, nhưng được an ninh kịp thời dập tắt nên không gây ra sự cố nào đáng tiếc.

Theo thông tin của Tiền Phong, chiều nay 21/7 Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt liên quan vụ việc. Cụ thể, BTC sân Hàng Đẫy bị phạt 40 triệu đồng. CLB Hải Phòng cũng bị phạt 40 triệu đồng vì để CĐV đốt pháo sáng.

“Chúng tôi đánh giá BTC sân đã cố gắng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu, bao gồm cả việc lắp cửa từ, kiểm soát CĐV. Tuy nhiên pháo sáng nhỏ, nhiều đối tượng lại cố tình quậy phá thì rất khó ngăn chặn triệt để. Tôi cho rằng nỗ lực của BTC là một phần, quan trọng cần nâng cao ý thức của một bộ phận CĐV”-một thành viên Ban Kỷ luật VFF cho biết.

Trước trận đấu với Hà Nội, CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng, rải tiền âm phủ ở một số đoạn phố gần khu vực sân Hàng Đẫy.

Tiểu Phùng