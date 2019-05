Ông Park Hang Seo bảo thủ hay đang tính đường xa?

Ưu ái học trò cũ?

Điển hình là trường hợp của tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng). Tại V-League, Đức Chinh đang có phong độ tệ hại từ đầu mùa giải tới giờ. Anh gần như mất hút trên hàng công SHB Đà Nẵng, đến độ HLV Lê Huỳnh Đức đã không ít lần phải lên tiếng chê trách. Mới đây sau trận đấu mờ nhạt với CLB Hà Nội, Huỳnh Đức mới chia sẻ về việc Đức Chinh giấu chấn thương để ra sân.

Dù phong độ kém cỏi ở CLB nhưng Hà Đức Chinh vẫn được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2020, vừa diễn ra tại Hà Nội. Ông Park thậm chí vẫn dành cho học trò “cưng” một suất trên hàng tấn công.

Có thể kể một ví dụ khác là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Do chấn thương, từ đầu mùa giải Tiến Dũng liên tục phải dự bị ở CLB Hà Nội. Phải tới trận đấu cuối tuần qua giữa CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy, anh mới được HLV Chu Đình Nghiêm trao cơ hội bắt chính. Trên thực tế như chia sẻ của ông Nghiêm, quyết định này nhằm tạo cơ hội cho Bùi Tiến Dũng trước đợt tập trung của U23 Việt Nam sắp tới. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh là không thuyết phục.

Dự bị ở CLB suốt đầu mùa và trước đó ở cả CLB Thanh Hoá, Bùi Tiến Dũng cũng như Hà Đức Chinh, vẫn nghiễm nhiên có suất ở tuyển U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2020. Anh bắt chính cả 3 trận, với màn trình diễn bị đánh giá khá kém. Trong khi đó, thủ môn Văn Toản đang chơi rất hay trong màu áo Hải Phòng tại V-League, dù có tên nhưng không được trao cơ hội ra sân.

Hay tính đường xa?

Cho tới lúc này, các đội bóng của ông Park vẫn đang thành công. Đây có lẽ là lý do nhà cầm quân Hàn Quốc có quyền tự tin vào những quyết định của mình.

“Tịt ngòi” ở SHB Đà Nẵng, nhưng lên tuyển U23 Việt Nam, Đức Chinh vẫn có 1 bàn thắng. Và dù Bùi Tiến Dũng chơi tệ ở trận đấu với Indonesia, U23 Việt Nam rốt cuộc vẫn giành chiến thắng 1-0. Chiến thắng đã phần nào khoả lấp những vấn đề của U23 Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục được thầy Park tin tưởng?

Ở phương diện khác, có lý do để giải thích cho sự kiên nhẫn của ông Park Hang Seo với các học trò cưng. Dù đang có phong độ không tốt, ở cấp độ U23 Việt Nam, Hà Đức Chinh vẫn là lựa chọn an toàn so với nhiều cầu thủ khác. Việc được kinh qua nhiều giải đấu khác nhau suốt 2 năm qua, như giải U20 thế giới hay AFF Cup 2018 giúp Đức Chinh tích luỹ được kinh nghiệm đáng kể. Trên tuyển Việt Nam, Đức Chinh khó so được với những cái tên như Văn Toàn, Công Phượng hay Tiến Linh thì ở đội U23 Việt Nam, tiền đạo Đà Nẵng vẫn là lựa chọn tốt.

Tương tự, Bùi Tiến Dũng khó cạnh tranh vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam với Đặng Văn Lâm. Cơ hội ra sân của anh càng thấp nếu tới đây, VFF hoàn tất thủ tục nhập tịch cho thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn. Nhưng khi U23 Việt Nam tham dự SEA Games 30, ông Park ắt phải trao cơ hội cho Bùi Tiến Dũng.

Vấn đề chỉ là bằng cách nào Đức Chinh và Tiến Dũng lấy lại phong độ. Giải quyết vấn đề này thì không chỉ cần thầy Park, mà hai CLB chủ quản cần có sự chia sẻ.

Tiểu Phùng