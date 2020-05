Cục Xuất bản nói gì về xử lý tài liệu bất hợp pháp của Huấn 'hoa hồng'?

Quảng cáo

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 4/5, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định Cục kiểm tra thông tin và gửi văn bản tới các Sở Thông tin và Truyền thông liên quan tới tài liệu được quảng cáo trên facebook thời gian qua của Huấn “hoa hồng”.



“Tôi khẳng định không có nhà xuất bản nào tên SG như bìa sách ghi. Chúng tôi cũng rà soát không có cuốn sách nào mang tên Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online có tên trong danh mục đăng ký xuất bản hay danh mục lưu chiểu của bất cứ nhà xuất bản nào. Vì vậy đây là tài liệu bất hợp phát tán trên mạng”, ông Nguyên nói.



Xác định đây là tài liệu bất hợp pháp vì thế Cục Xuất bản, In và Phát hành không chịu trách nhiệm quản lý và xử lý, tuy thế ông Nguyên cho biết Cục gửi công văn đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương kiểm tra, xử lý tài liệu in và phát tán trái phép này. Cục cũng gửi văn bản tới Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị phối hợp, dự kiến có kết quả xử lý bước đầu vào 5/5.



Tài liệu nêu trên do Huấn “hoa hồng” (tên thật Bùi Xuân Huấn) giới thiệu và rao bán với giá tới 799 nghìn đồng. Facebook của Huấn “hoa hồng” thu hút hơn 900 nghìn lượt theo dõi. Anh ta nổi lên trên mạng xã hội với các màn khoe của và những phát ngôn ngang ngược, từng hai lần bị đưa đi trại cai nghiện vì phát hiện dương tính với ma túy. Sau đợt trở về từ trại cai nghiện, anh ta bỗng dưng quảng cáo đổ “tâm huyết” để viết bộ sách dạy kiếm tiền và kinh doanh online, sau đó livestream bán sách.

Nguyên Khánh