Diễn viên Hoàng Yến: ‘Tôi 4 đời chồng thật, có gì mà ngại’

Xuyến không thuộc tuyến nhân vật chính của phim, song vẫn chiếm được cảm tình của khán giả bởi tính cách nhí nhảnh, dễ thương và tình cảm trong sáng dành cho ông Sơn.



Trong Những ngày không quên (Về nhà đi con phiên bản Covid) lên sóng mới đây, nhân vật này tiếp tục gây chú ý bằng những câu thoại hài hước, tình huống dở khóc dở cười.



"NSND Trung Anh là bạn diễn tuyệt vời"



- Nhận lời tham gia phim vào mùa dịch, trong khi lại có con nhỏ, chắc hẳn ít nhiều chị cũng lo lắng?



- Tôi nghĩ không chỉ mình, mà các thành viên trong đoàn đều có chút lo lắng. Nhưng thú thực, khi được mời, tôi nhận lời ngay, không đắn đo vì đây là bộ phim với mục đích tuyên truyền, giúp khán giả phòng chống dịch Covid. Tôi cũng như các anh chị em nghệ sĩ khác muốn đóng góp một phần công sức, dù nhỏ thôi về mặt tinh thần.



Hơn nữa, cô Xuyến đã đưa tôi đến gần với khán giả, nên tôi rất yêu vai diễn. Tôi sắp xếp mọi việc để tham gia. Ê-kíp phim cũng làm việc cẩn thận để giữ an toàn sức khỏe cho mọi người.



- “Về nhà đi con” từng gây bão màn ảnh, là một trong những phim truyền hình được yêu thích nhất. Với lần trở lại này, cảm xúc của chị thế nào?



- Sau khi phim lên sóng một vài tập, khán giả nhắn tin khen, khiến tôi thấy vui. Bản thân tôi cũng đầu tư kỹ cho nhân vật. Mọi người cứ bảo tôi diễn như không diễn, chỉ cần ‘bê’ nguyên Hoàng Yến ngoài đời vào phim. Nhưng không phải, tôi cũng đau đầu suy nghĩ lắm.



Tình yêu của cô Xuyến dành cho ông Sơn tôi thấy rất đáng yêu, trong sáng. Nó không đơn giản là tình yêu trai gái, bởi cô ấy lấy đến 5 chồng rồi mà. Cô thích ông Sơn bằng sự kính trọng dành cho người tử tế. Vì thế, tôi phải diễn làm sao để khán giả không ghét cô Xuyến, không chê Xuyến vô duyên.

Hoàng Yến và NSND Trung Anh trong phim.



- Anh Trung Anh là người bạn diễn tuyệt vời. Có những câu thoại anh ấy sáng tạo rất hay, tung hứng cùng tôi. Không biết các bạn còn nhớ không, ở phần một, khi cô Xuyến sang mời cưới: "Em mời bạn bác về sửa nước cho em xong bác sĩ bảo cưới", ông Sơn nói một câu rằng "Tôi cũng đến nhà cô sửa bao lần sao bác sĩ không bảo gì". Đó là câu anh Trung Anh nghĩ ra. Tôi cho rằng đôi khi phải trái nhau thì mới nâng đỡ nhau lên được.



- Chị đã sáng tạo câu thoại nào của mình trong phim chưa?



- Có chứ, tất nhiên vẫn trong khuôn khổ đạo diễn cho phép và không sai ý của biên kịch. Đạo diễn Danh Dũng luôn tôn trọng diễn viên, anh nói diễn viên là hồn của nhân vật và việc của anh là thổi hồn vào nhân vật. Anh cho chúng tôi được tự do sống bằng cảm xúc thật.



Trong tập một Những ngày không quên, ở phân cảnh nói chuyện với ông Sơn tại cửa hàng, câu tôi sáng tác là "Anh number 5 (ý chỉ chồng thứ 5 - PV) không cẩn thận cũng thành người yêu cũ". Về nhà, tôi bảo chồng mình “anh không cẩn thận cũng thành người cũ đấy”.



- Ông xã chị phản ứng thế nào trước câu nói đó?



- Chồng tôi chỉ cười bảo, em yên tâm, anh hứa sẽ cẩn thận. Chồng tôi trẻ, đẹp hơn tôi đấy nhưng rất chiều tôi.

Hoàng Yến chia sẻ hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. "Nhiều người ban đầu ác cảm khi biết tôi 4 đời chồng"

- Cô Xuyến trong phim có 5 đời chồng, khiến khán giả liên tưởng đến câu chuyện ngoài đời thực của chị. Chị không bận tâm?



- Tôi bốn đời chồng thật thì tôi nói, có gì mà ngại. Tôi có nói sai sự thật đâu. Tất nhiên, ai kết hôn cũng muốn chỉ một lần. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Nếu không hạnh phúc, mình có quyền đi tìm hạnh phúc khác. Thêm nữa, tôi nghĩ chắc cũng do duyên số của từng người. Mình sống cho bản thân mới quan trọng, tôi không quá bận tâm những lời đàm tiếu xung quanh.



Có điều này tôi muốn chia sẻ thật, lúc đầu khi thông tin tôi có 4 đời chồng được đăng tải, khoảng 60-70% dư luận chưa hiểu về tôi nên ác cảm, cho rằng tôi lẳng lơ. Nói chung ý kiến trái chiều nhiều. Nhưng bây giờ tôi thấy 90% đã hiểu hơn và thích sự thẳng thắn của mình. Tôi không làm việc xấu, cũng không hại ai cả.



- Nhiều người nhận xét cô Xuyến ở “Những ngày không quên” nhìn khác Xuyến trong “Về nhà đi con”. Phải chăng chị đã can thiệp thẩm mỹ?



- Tôi chỉ làm răng thôi, chứ chưa chỉnh sửa gì trên gương mặt. Chắc một phần do kiểu tóc và trang điểm, nên nhìn tôi hơi khác.



- Trong những tập vừa qua, Xuyến xuất hiện khá nhiều. Bản thân chị ấn tượng và nhớ nhất phân cảnh nào?



- Chắc là những cảnh khóc bù lu bù loa. Phân đoạn ở đồn công an, tôi khóc thật, nước mắt giàn giụa. Rồi đến tình huống Xuyến nộp phạt xong trở về cửa hàng, gặp ông Sơn lại khóc vì thấy oan ức. Tôi là người nội tâm, cảm xúc lúc nào cũng đầy nên việc khóc không quá khó. Tôi cứ trêu đạo diễn Danh Dũng là “anh ác quá, lấy mất bao nhiêu nước mắt của em”.



- Hoàng Yến ngoài đời giống và khác cô Xuyến ở điểm nào về tính cách?



- Tôi cũng yếu đuối, mong manh, nhưng không bao giờ vỡ. Tôi nghĩ chắc chồng yêu mình ở sự chân thành, thẳng thắn, sống yêu thương mọi người. Thú thực tôi là người sống lạc quan. Với tôi, không có điều gì là quá tồi tệ cả.

Hoàng Yến chụp ảnh cùng hai con gái. Ảnh: NVCC.



- Nhiều người cũng quan niệm đứa con là sợi dây gắn kết vợ chồng, nhưng tôi thấy chỉ đúng ở một góc độ nào đó thôi. Hai người muốn gắn kết thì cần sự thấu hiểu, bao dung. Khi lấy nhau, tôi và anh đều có con riêng rồi. Vì thế, việc sinh em bé không phải yếu tố quyết định.



Nhưng may mắn, ông trời thương, tôi có thêm công chúa nhỏ ở tuổi 40. Sau những khó khăn tôi đã trải qua trong giai đoạn mang thai, đây là niềm hạnh phúc lớn.



- Những ngày qua, nếu không phải đi quay phim, chị sẽ làm gì khi ở nhà tránh dịch?



- Tôi còn công việc kinh doanh, nên vẫn làm việc online. Nhưng đúng là mình có thời gian rảnh hơn. Trước đây, có khi một tuần tôi chỉ ăn cơm ở nhà cùng mẹ được một lần. Bây giờ hàng ngày mình có thể nấu cơm, ăn cùng gia đình. Tôi cũng tranh thủ tập thể dục cùng các con. Ông xã giúp tôi dọn nhà, trông em bé, thậm chí vào bếp nữa. Mọi thứ vẫn vui, vì tôi là người lạc quan mà.

